La mutual de petroleros apunta a un médico por presuntos peritajes falsos en Neuquén

La Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados (MEOPP ART MUTUAL) presentó una denuncia penal ante la fiscalía de Chos Malal contra un médico al que acusan de hacer peritajes falsos, lo que derivó en una serie de defraudaciones económicas por «reclamos judiciales indebidos».

La fiscal Natalia Rivera abrió una investigación y dispuso una serie de medidas, entre ellas, un allanamiento al consultorio y a la casa del profesional en Neuquén capital.

De acuerdo a la denuncia de la mutual se hicieron siete reclamos que ascienden hoy a 1.500.000 dólares.

La modalidad sería la siguiente: trabajadores se presentan ante la ART para describir un malestar físico. La mutual le rechaza el pedido e inician una demanda ante la justicia civil. Allí ofrecen un peritaje de parte de este médico, que aseguran, es «trucho». De esta forma «engañarían» al magistrado que tiene que resolver, logran una fallo favorable y generan «un desplazamiento patrimonial millonario» de parte de la ART.

Según informaron desde fiscalía hasta ahora no hay ninguna sentencia civil que esté firme.

La mutual sostiene que tiene pruebas de que el médico no entrevistó a los trabajadores, por qué por ejemplo uno de ellos en las fechas en las que dice haber hablado se encontraba trabajando en el Yacimiento El Portón de Buta Ranquil.

«Estaríamos frente a una maniobra que puede constituir una asociación ilícita con el propósito de generar una estafa procesal, mediante el uso de informes periciales/ certificados médicos apócrifos para inducir a engaño al magistrado civil de Chos Malal y obtener pronunciamientos condenatorios en contra de la A.R.T causando perjuicio patrimonial con un desplazamiento económico, obtenido mediante fraude y engaño», plantearon los abogados Marcelo Velasco y Joaquín Catena en la denuncia.

Pagos indebidos

En agosto de este año la fiscal de Neuquén, Valeria Panozzo, requirió tres allanamientos en la ciudad de Neuquén por una estafa en el cobro de intervenciones quirúrgicas que no fueron realizadas de parte de médicos hacia una obra social.

La investigación comenzó a instancias de una denuncia de los abogados del sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Afirmaron que “el sindicato, sus afiliados, la obra social y la mutual se han visto defraudados económicamente por pagos indebidos hacia el profesional que fraguó intervenciones quirúrgicas no realizadas hacia afiliados que sólo atendió en consultorio o incluso en hospitales”.

El médico sindicado en la denuncia es un traumatólogo infantil y en todas las supuestas intervenciones estuvo acompañado por el mismo anestesista. Los testimonios de los afiliados señalaron que asistieron a consultorios con sus hijos e hijas y que nunca ingresaron a quirófanos.

El perjuicio económico, de acuerdo a la información provisoria presentada en la denuncia, rondaría los 20 millones de pesos.