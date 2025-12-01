Sueldos estatales en Neuquén: ATEN se encamina a rechazar la oferta del Gobierno para 2026

El gremio docente ATEN convocó a asambleas en toda la provincia para este lunes con el objetivo de discutir la última propuesta salarial del Gobierno provincial que incluye la continuidad del actual esquema de aumentos por IPC durante el primer semestre del año próximo.

Aunque el llamado se realizó para definir la aceptación o el rechazo, todo indica que será esta última opción la que se impondrá, ya que las dos mociones que se presentaron proponen darle la espalda al ofrecimiento oficial.

La diferencia es que una plantea la realización de medidas de fuerza y la otra continuar negociando con el Gobierno, como sostiene la conducción del gremio docente que encabeza su secretario general, Marcelo Guagliardo.

Una de las primeras asambleas en reunirse esta mañana fue la de ATEN Capital, que se inclinó masivamente a favor del rechazo y la convocatoria a huelga, opción que cosechó 2293 votos. La segunda moción apenas consiguió 134 y las abstenciones fueron tres.

La moción ganadora propone, en concreto, la realización de un paro provincial y no iniciar las clases del ciclo lectivo 2026 en caso de no presentarse una oferta salarial superadora al 11 de diciembre.

Buena parte de las asambleas se iban a hacer por la tarde. Foto: Matías Subat.

El esquema que acercó el Gobierno, que fue el mismo que se presentó ante los demás gremios, sostiene la continuidad de los aumentos por IPC durante los primeros seis meses del año que viene. Las actualizaciones se harán en abril y julio, la primera sobre el salario alcanzado en marzo y la segunda sobre el salario alcanzado en abril.

Una vez finalizado el semestre, la Provincia se comprometió a entrevistarse nuevamente con los sindicatos estatales para discutir la paritaria de la segunda mitad del año.

Paritaria docente en Neuquén: el cronograma de las demás asambleas

Otra de las seccionales que se reunió esta mañana fue Plottier, donde la moción para rechazar la propuesta salarial y llamar a medidas de acción también se impuso, en este caso, con más de 500 votos.

El planteo también la instauración de una actualización por IPC mensual, calculado a partir de una comparación entre el que se mide en Neuquén y el que se realiza a nivel nacional, seleccionando el que arroje el número más alto.

Buena parte de las asambleas, sin embargo, se anunció para la tarde de hoy. Entre ellas figuraban las de Zapala-Mariano Moreno (17), Cutral Co-Plaza Huincul (17), San Martín de los Andes (18), Chos Malal (18) y Rincón de los Sauces (18:30).

La decisión que obtenga la mayoría deberá ser ratificada por el plenario de secretarios generales, que ya fue convocado para mañana martes. Su horario y locación todavía no se precisó.