Figueroa reiteró su independencia de alianzas políticas a nivel nacional

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Neuquén Mariano Gaido coordinaron esta mañana de la inauguración de un polideportivo en HI.Be.Pa, donde el gobierno provincial ratificó su posición de no alianza en el Congreso con los diferentes frentes políticos en la previa a la nueva composición del oficialismo a partir del 10 de diciembre. El jueves dijo que presentará la nueva estructura de gabinete, incorporaciones y cambios.

El gobernador manifestó que el 4 presentará al nuevo gabinete y a los funcionarios que aún no dio a conocer en la nueva estructura. Figueroa consideró que la convocatoria será oportuna para presentar la composición del gabinete reestructurado, con algunos nombres que ya adelantó por la red X, como la designación de Tanya Bertoldi en el ministerio de Infraestructura.

A media mañana, en la gobernación, se preveía la firma de acuerdos marco entre el gobierno provincial y la municipalidad de Neuquén por la ampliación de la planta de tratamiento de cloacas de la ciudad.

«Las personas que estamos incorporando en el gabinete son las que se lo han ganado con el trabajo» dijo Figueroa quien destacó que eliminó el parámetro de «los compromisos con partidos políticos» durante la gobernanza de sus primeros dos años a cargo del Ejecutivo.

Describió que luego que «desmembró» el ministerio de Desarrollo Social por irregularidades, definió recomponer esas áreas en el diseño de la nueva estructura gubernamental, con el rango de secretaría, que dependerá del ministerio de Trabajo y Empleo. Pero no dio el nombre de quién será la persona a cargo, porque aseguró que aún está en conversaciones e insistió que el 4 se conocerá «cuando haga las presentaciones», respondió ante la consulta respecto si se sabrá por la plataforma digital.

Agregó que las secretarías de Juventud, Deporte y Cultura estarán bajo la órbita de la cartera de trabajo y Empleo y en declaraciones a Diario RIO NEGRO, confirmó que será Josefina Codermatz . La estructura de gabinete contará con una secretaria del Interior que dependerá de la Jefatura de Gabinete, planteó.

La actualización por el índice de precios al consumidor

«Estamos haciendo los máximos esfuerzos y acá no se siguen intereses solo sectoriales. Estamos en récord de producción, pero no quiere decir que sean récord de ingresos, no hay que perder el contexto de que hay provincias que no tienen aumentos o que siguen los parámetros nacionales, de 10% de actualización anual», respondió Figueroa al ser consultado por la negociación paritaria con los gremios estatales que está en curso.

Sostuvo que mientras los gremios exigen continuar con el parámetro de la actualización salarial por el IPC a lo largo del año, el «contexto de ingresos declinando» por el tipo de cambio y los valores en caída del petróleo. Bregó por un «proyecto a la neuquina», que caracterizó con la ejecución de obras como el polideportivo de Hi. Be.PA, las 3.000 cuadras de asfalto de la capital o «las nuevas escuelas hospitales o las compras de medicamentos» comparó.

Sin alianzas en el Congreso

«Vamos a estar separados» insistió Figueroa al ser consultado sobre las nuevas alianzas en el Congreso Nacional tras la renovación de las bancas el próximo 10 de diciembre. «La mirada de Neuquén fue para la defensa de la neuquinidad, vamos a estar separados, con independencia propia» del resto de los bloques, reafirmó.

Aclaró que trabajará con la Nación «en lo que coincidamos» y también con otras provincias «tomando las voces de lo que cada uno de los neuquinos expresó en la campaña».

Definió que Vaca Muerta «es una roca», todo lo que se logró a partir de la roca «es trabajo de los neuquinos».

Agregó que trabajará con otras provincias, como las patagónicas, aunque insistió en la «autonomía e independencia del bloque» para no «englobar a la provincia en un proyecto nacional».