La Neuquinidad largó la campaña y ya tiene su primer proyecto: impulsará Ficha Limpia en el Congreso

Con reuniones de repaso de gestión junto al gobernador Rolando Figueroa y mensajes para la militancia, La Neuquinidad arrancó el miércoles su campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. La alianza del oficialismo provincial también anticipó cuál será el primer proyecto de ley que llevará al Congreso en caso de obtener bancas y es el de Ficha Limpia para limitar el acceso a candidaturas de personas condenadas.

La campaña comenzó ayer oficialmente y también las licencias de los dos ministros que encabezan la boleta de senadores del espacio: Julieta Corroza y Juan Luis «Pepé» Ousset.

El candidato dijo a Diario RÍO NEGRO que ya definieron que Ficha Limpia será el primer proyecto que lleven al Congreso si son elegidos, con el objetivo de que rijan para las candidaturas nacionales reglas similares a las aprobadas en Neuquén.

La Legislatura aprobó en marzo de este año la ley para los cargos provinciales, pero fracasó cuando se debatió en el Senado de la Nación.

«Ficha Limpia fue importante para la gestión en el marco del ordenamiento del Estado que impulsamos y el mensaje hacia la ciudadanía, que empezó con la eliminación de las jubilaciones de privilegio», afirmó el jefe de Gabinete, ahora de licencia.

Planteó que el proyecto será similar al que envió Figueroa a la Legislatura, por lo que implicaría que las personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos, comunes o federales, no puedan ser candidatas a cargos provinciales ni ser designadas como funcionarios en el gobierno o en la justicia. La inhabilitación sería de carácter perpetua y no se levantaría cuando se cumpla la condena.

El proyecto que envió a la Legislatura también había incluido en las prohibiciones a las personas que hayan sido sometidas a procedimientos políticos de inhabilitación como el caso de la exvicegobernadora Gloria Ruiz. Ousset aclaró que el proyecto de La Neuquinidad para el Congreso no contemplará la probation o suspensión de juicio a prueba, algo que fue incorporado por los diputados provinciales en el correr del debate.

En el primer día de campaña electoral, los equipos de los partidos que integran La Neuquinidad tuvieron reuniones ayer con el gobernador y algunos de los candidatos para repasar los hitos de la gestión y fomentar que sean «transmisores del modelo». «El mensaje esta campaña es mucha explicación», dijo Ousset.