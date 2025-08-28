La rectora de la Universidad Nacional del Comahue le contestó a Rolando Figueroa: «No es un espacio de conquista»

La rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, se refirió a las declaraciones del gobernador Rolando Figueroa y su intención de disputar las elecciones del año que viene y pidió «no confundir los localismos». Recordó que la casa de estudios está asentada en Neuquén y Río Negro y que es en la segunda provincia donde está la mayor cantidad de estudiantes y unidades académicas. Además, señaló que «pensarla como un espacio de conquista es un error».

Figueroa reveló que tiene interés en disputar las elecciones de autoridades que se harán en mayo de 2026 en la UNCo. Su intención se reveló a través de unos audios que se filtraron de un encuentro con militantes en Junín de los Andes.

«¿Por qué la tenemos que bancar nosotros para que después la manejen ellos. Eso pasa. Las elecciones de la universidad son en mayo del año que viene, y vamos a ir por la Universidad Nacional del Comahue», anticipó.

Esta semana confirmó la veracidad de esas declaraciones y planteó que la UNCo necesita, además de modernizarse, trabajar más coordinadamente con los gobiernos locales en asesorías y tener «un comportamiento más proactivo, no tanto de la crítica».

«Confusión con los localismos»

La docente y actual candidata a diputada nacional de Fuerza Patria dijo a Diario RÍO NEGRO que la UNCo «es una universidad regional asentada en dos provincias, incluso la mayor cantidad de estudiantes y unidades académicas están en Río Negro».

«A veces hay mucha confusión con los localismos», analizó. «Lo que aportan las provincias y municipios creemos que tiene que ver con la convicción de ayudar al sostenimiento de la universidad y a la educación de sus gobernados», sostuvo. «No es que los fondos son para el sector que haya ganado la elección», aclaró.

Para Gentile, «toda aspiración a pensar que la UNCo es un espacio de conquista es un error». «Coexisten diferentes miradas e ideologías, pero hay un horizonte en común que es la defensa de la universidad y el sistema científico tecnológico», afirmó.