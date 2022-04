La preocupación de Estados Unidos por la estación china no tuvo comentarios en Neuquén

La máxima autoridad militar de Estados Unidos en América Latina, Laura Richardson, se refirió a la estación espacial china que funciona en Neuquén y dijo que es una «preocupación». «Son instalaciones de un gobierno autoritario, que no deja que los argentinos accedan a ellas, excepto si van de visita», lanzó la funcionaria castrense del gobierno de Joe Biden.

No es la primera vez que la base, instalada en el paraje Quintuco, cerca de las Las Lajas, genera controversia. La última fue un cruce entre el gobernador Omar Gutiérrez y el ministro de Ciencia de la Nación, Daniel Filmus, quien visitó las instalaciones sin anticipárselo al gobierno neuquino.

La jefa del Comando Sur de los Estados Unidos confirmó en una entrevista con Infoabe que una de las mayores inquietudes que tiene el Gobierno de Biden en Argentina está ubicada en la región, más precisamente en Neuquén.

En la nota le preguntaron a Richardson si consideraba que las instalaciones chinas en suelo neuquino podrían considerarse de uso militar a lo que respondió: «Yo lo veo así: son instalaciones de un gobierno autoritario, que no deja que los argentinos accedan a ellas, excepto si van de visita. ¿En qué andan? Ellos no tienen las mismas preocupaciones que nosotros en términos de libertad y de un hemisferio occidental libre, seguro y próspero. Me preocupa«, dijo.

Además agregó que «está manejado por una empresa del Estado y del Ejército Popular de China. ¿Para qué están usando eso?», afirmó.

Desde el gobierno neuquino prefirieron no hacer declaraciones sobre los dichos de la funcionaria militar norteamericana. Ante la consulta de RÍO NEGRO las fuentes fueron categóricas: «no tenemos comentarios para hacer al respecto», reiteraron.

Los funcionarios de Gutiérrez entienden que se trata de una relación internacional que debería ser canalizada a través de Cancillería en caso de que existan motivos. Sin embargo, evitaron realizar comentarios o interpretaciones sobre las fuertes declaraciones de militar.

Como también señaló Richardson las relaciones entre Argentina y Estados Unidos volvieron a encausarse. En medio de las negociaciones por la deuda con el FMI, el gobierno de Alberto Fernández apoyó las declaraciones de Estados Unidos sobre la invasión de Rusia a Ucrania, pese a que mantiene los vínculos tanto con las autoridades rusas como con las chinas.

«La estación espacial especial tiene controles»

Quien si se refirió a las declaraciones de la titular del Comando Sur fue el exfuncionario neuquino Rodolfo Laffitte quien, en diálogo con este medio, desmintió que no se pueda acceder a las instalaciones de la estación china y recordó la reciente visita de Filmus.

«Las obras contaron con todos los controles por parte de la Conae y el gobierno de Neuquén», aseguró quien tuvo a su cargo, durante la construcción, el seguimiento de las tareas por el gobierno neuquino. Dijo que el gobierno nacional puede acceder y también el provincial.

Reconoció que, como existe en toda investigación científica, hay datos que forman parte de la «confidencialidad científica» y agregó «es como pensar que la NASA compartiría sus investigaciones«. Reiteró que el proceso se hizo con trasparencia y que se aplicaron cláusulas ocultas porque de haber sido así deberían haberse aprobado por el Congreso.