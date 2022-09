La Provincia sale al cruce de las denuncias por las malas condiciones del penal de Bariloche

En el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia quedaron sorprendidos por la denuncia de defensores oficiales de Bariloche que volvieron a señalar malas condiciones de detención de los internos alojados en algunas celdas. Es más, hasta advirtieron la presencia de roedores en una de las celdas.

El secretario de Justicia del Gobierno de Río Negro Mariano Sacchetti salió al cruce de esas denuncias. “Como primera medida me sorprendió porque el defensor Marcos Cicciarelo no ha ido al penal desde diciembre, ni ha estado en las audiencias. La defensora Natalia Araya, sí”, sostuvo este jueves Sacchetti. “Me asombra, pero no quiero pensar mal”, añadió.

La jueza de Ejecución Penal de Bariloche, Sandra Ragusa, envió un oficio el miércoles al Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia para que en un plazo de 24 horas ingrese al penal “una empresa sanitaria que realice el fumigado y desratización” del establecimiento.

Sacchettii dijo que en julio y agosto la empresa contratada por la Provincia hizo las tareas de fumigación y desratización. Pero aseguró que tenían previsto hacer ayer una inspección en el sector donde se observó la presencia de ratas. El funcionario provincial observó que hay un video que circula donde se muestra esa situación en un sector del penal, pero advirtió que no tiene fecha.

Explicó que en la fumigación y desratización se usan productos químicos en períodos prolongados y como fueron en agosto todavía no se cumplieron los 30 días sugeridos para volver a hacer el procedimiento. Por eso, insistió que el personal de la empresa especializada en esa tarea evaluará las medidas adecuadas para resolver el problema.

Hubo mejoras

El secretario de Justicia dijo que había estado hace unos dos meses en el penal local. “Lo visité y lo mejoramos bastante”, aseguró. “Tratamos de hacer las obras con el objetivo de mejorar el penal en su totalidad”, sostuvo.

Puso en duda los cuestionamientos por hacinamiento en algunas celdas. “Primero creo que hay que discutir qué es el hacinamiento”, planteó. Recordó que a veces ocurre que por criterios de convivencia eventualmente se alojan varios internos en un mismo espacio. Pero aclaró que es una cuestión temporal.

“Es el alojamiento de un penal, no es el de un hotel. Es todo dinámico y los internos a veces son reubicados por razones de convivencia”, reiteró.

Sacchetti afirmó que hasta ayer las celdas mencionadas por los defensores oficiales “no están con la superpoblación que se mencionaba”:

Dijo que en el caso denunciado por los defensores fue por una situación puntual que ocurrió la semana pasada, que obligó a reubicar a internos en una misma celda.

Comparación

“Si nos comparamos con el resto de los servicios penitenciarios provinciales y el federal, estamos en condiciones buenas de alojamiento”, enfatizó.

Afirmó que los derechos de los internos alojados en las cárceles que dependen del Gobierno rionegrino “no se ven restringidos”. Y recordó que las obras en un penal no se pueden ejecutar “de hoy para mañana”.

Informó que hasta este jueves había 128 internos en el penal de Bariloche. Cuando se le recordó que un fallo del juez Juan Martín Arroyo estableció un cupo más que no superara el centenar de personas, Sacchetti replicó que la mayoría de los cupos determinados “no son reales”. Dijo que es un tema que han hablado con los jueces y juezas de ejecución penal de la provincia y con el área de Infraestructura del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Respecto al cumplimiento de lo que ordena la Constitución provincial, que promueve que las cárceles tienen por objeto la seguridad pública y no la mortificación de los internados, son sanas y limpias, Sacchetti dijo que los penales “tienen que tender hacia eso”. “Pero la realidad penitenciaria es dinámica”, manifestó.

“Hoy arreglás una celda, la pintás y reparás, y por un evento se vuelve a dañar. Entonces, un día cumplís la manda constitucional y otro día, no”, indicó.

Un viejo reclamo

Dijo que las obras ejecutadas por la Provincia están informadas en el expediente del hábeas corpus que se originó en julio del 2020 por una presentación que los defensores oficiales de Bariloche hicieron entonces para mejorar las condiciones de detención de los internos.

“Se hicieron todos los arreglos que se ordenaron en la sentencia”, aseguró Sacchetti. A finales del año pasado, la jueza de Ejecución Penal de Bariloche, Sandra Ragusa, dictó un fallo en el que ordenó al Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia una serie de trabajos en el penal de esta ciudad y dispuso una serie de medidas para evitar el hacinamiento en algunos sectores.

Según Sacchetti, se hicieron todos esos trabajos y se mejoró la instalación eléctrica para brindar más seguridad, aunque aseveró que quieren readecuar todo el sistema eléctrico del penal.

Dijo que en agosto pasado técnicos del Ministerio de Obras Públicas de la provincia para evaluar cuál es el mejor proyecto.