En Río Negro, la regularización de “falsos baldíos” concluyó con 3.000 inscripciones voluntarias

Viedma es una de las 28 localidades donde se realizaron inspecciones en los baldíos. Foto: Marcelo Ochoa.

Casi 3.000 contribuyentes del impuesto Inmobiliario se presentaron para registrar sus mejoras no declaradas y adhirieron al plan de “regularización catastral”, lanzado por el gobierno provincial y que venció la semana pasada.

Simultáneamente, la Agencia de Recaudación informó que su relevamiento alcanzó 56.770 parcelas de las 80.000 en zonas urbanas que figuran en sus registros con nulo “valor de mejora”, es decir, que no presentan ninguna construcción.

Hasta ahora, esa constatación aérea alcanzó casi el 71% del total de los dominios que la Agencia denominó “falsos baldíos”.

Esa inspección efectuada en 28 centros urbanos concluyó con el descubrimiento de construcciones en 9.100 predios del mencionado segmento, es decir, que en casi dos de cada diez baldíos asentados en Catastro apareció esa irregularidad.

Las mejoras detectadas se corresponden con superficies importantes, pues se informa de un total de 1.500.000 metros cuadrados.

Mejoras descubiertas 165 Metros cuadrados. Ese fue el promedio de construcción detectada en las 9100 parcelas con mejoras no declaradas

1.600 Millones de pesos anuales es la estimación de recaudación que la Agencia realiza por esos registros no informados.

El promedio arroja construcciones en cada parcela de unos 165 metros cuadrados. Esta dimensión casi triplica la dimensión de una vivienda estándar, de dos dormitorios, que históricamente ejecutó el IPPV.

Además, un informe provincial remarcó que parte son “construcciones de gran envergadura” que están asentadas en “zonas de alto valor inmobiliario”.

En relación al impacto recaudatorio, la Agencia aclaró que esta información ya fue incorporada a la base tributaria del impuesto inmobiliaria y, según su cálculo, significaría aproximadamente unos 1.600 millones anuales.

Catastro salió a contactar aquellos baldíos urbanos registrados sin mejoras, y detectó que el 16% si tienen construcciones. Foto: Marcelo Ochoa.

Ese monto equivale a un mes del cobro del tributo Inmobiliario de la Provincia. Esos ingresos en agosto último llegaron a los 1.399 millones de pesos.

La constatación por parte de la Provincia continuará porque la cartera impositiva recordó que “declarar las mejoras es una obligación permanente” de los contribuyentes, a partir de que realiza una construcción, se debe informar ante Catastro provincial, desde la página oficial del organismo (agencia.rionegro.gov.ar).

El porcentaje detectado confirma la estimación realizada inicialmente por Catastro cuando impulsó la norma de regularización. En el informe en la Legislatura se aludió a que, entre las 80.000 parcelas urbanas que no presentan mejoras, existía un “10% y 20%” que tienen edificaciones no informadas.

Por su parte, la apertura de un período de registros voluntarios de mejoras no declaradas, sin multas u otros costos, se formalizó con una ley que permitió ese operativo inicialmente por seis meses (el 1° de enero y el 30 de junio), pero después se extendió por dos meses.

En los 8 meses, los contribuyentes informaron de 3.000 construcciones no declaradas, es decir, esa presentación voluntaria representa un tercio de aquellas 9.100 detectadas y cargadas de oficio por la Provincia.

La suma lineal entre ambos padrones no es posible porque aún falta un cruzamiento de esas bases porque, seguramente, habrá parcelas incorporadas en el régimen que fueron reveladas por los operativos de Catastro.

Los datos incluidos en la base impositiva tendrán “efectos a partir del periodo fiscal 2025”, es decir, el impuesto Inmobiliario se liquidará por el total del ejercicio anual.

La Agencia, que conduce Alejandro Palmieri, remarcó esta instancia por “el compromiso de contar con bases catastrales actualizadas y garantizar que cada inmueble tribute de acuerdo a su verdadera condición con equidad con quienes cumplen con el impuesto inmobiliario”.

Los 28 centros urbanos

En el análisis del paquete fiscal del 2025, la Agencia de Recaudación reveló la posible existencia de unos 80.000 falsos baldíos, a partir de que son parcelas en zonas urbanas que figuran en los registros catastrales con valor de mejoras 0, es decir, no presentan ninguna construcción.

En la tarea de constatar esa situación, la provincia puso en marcha un plan de verificación, a partir de imágenes satelitales.

Ese relevamiento se concentró inicialmente en 28 centros urbanos, que incluyen a Bariloche, Roca, Cipolletti, Viedma, Regina, Allen, Catriel, Cinco Saltos, El Bolsón, San Antonio Oeste y Fernández Oro. Otro grupo comprende a Río Colorado, Godoy, Huergo, Lamarque, Cervantes, Choele Choel, Dina Huapi, Mainque, Pomona y Luis Beltrán.

La nómina comprende a las villas marítimas de Las Grutas, El Cóndor y Playas Doradas, y además al Puerto San Antonio Este, Colonia Julia y Echarren, El Manso y Villa Manzano.

Para el 2025, la Agencia aplicó reformas a la fragmentación en las valuaciones impositivas. Se entendía que la fórmula previa alentaba el achatamiento en la tabla. El anterior mecanismo -se indicó- derivaba que “cada vez más viviendas queden en los tramos mínimos y se lograba poca equidad transversal del impuesto”.

La “fórmula lineal” que se aplicaba hasta el 2024 tenía “cuatro tramos” y la actualmente vigente tiene “nueve” segmentos de valuaciones. “Genera una progresividad mayor y una capacidad contributiva mucho más real. Es mucho más equitativo y evita distorsiones”, insistió Palmieri en las comisiones legislativas.