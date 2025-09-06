Weretilneck adelantó que la nueva oferta salarial para los estatales se mantendrá en sumas fijas

Ayer, en Bariloche, el gobernador Alberto Weretilneck enmarcó la discusión salarial con ATE y UPCN al adelantar que la propuesta será por “un solo mes”, puntualmente por los de septiembre, y planteó un posterior entendimiento por el último trimestre. Afirmó no tener todavía la oferta, pero la encuadró en una “suma fija”, manteniéndose entonces en los esquemas de las últimas mejoras.

Las definiciones quedaron para las paritarias del lunes en la Función Pública. Simultáneamente, la Unter buscará correcciones para la pauta todavía vigente en su propia negociación con Educación.

Previamente, entre martes y miércoles, en Viedma, se sucedieron cuatro encuentros de ATE con las autoridades de Salud, de Educación y de la Senaf. Se incluye la reunión de la Mesa de Salud, con la participación de representantes de Asspur, Cessira Mulally y Marisa Albano.

Esos intercambios se repitieron en pedidos sindicales y la postura gubernamental es que las respuestas se conocerán en la paritaria de la Función Pública.

ATE valoró y calificó de “histórico” el compromiso de Salud de que el monto de las guardias en el personal de la ley 1904 se actualice en forma automática cuando se otorguen incrementos de salarios. Esa organización también reclamó mejoras en ítems en los diferentes ministerios y hasta la implementación de un adicional en el Senaf que nunca se liquidó.

En Bariloche, Weretilneck encabezó un acto y, en diálogo con la prensa, habló de la política salarial que viene. Foto: Gentileza.

Para Asspur, “no hay precisiones de nada” y todo quedó para la paritaria, por lo cual, esa delegación insistió en participar en esa negociación.

Según el acta de la Mesa de Salud, el ministro Demetrio Thalasselis y la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra coincidieron en la necesidad de un mecanismo de actualización que garantice la proporcionalidad del valor de guardias respecto a los incrementos salariales generales”.

Ese documento no establece cuándo se aplicaría ese enganche, pero ATE indicó que operará a partir de septiembre junto a los aumentos salariales y, además, insistió en correcciones de los ítems de salud.

Las especificaciones -posiblemente- se concreten en la Función Pública. Los gremios plantearon incrementos en los adicionales de la Ley 1904, como el bloqueo de título, la compensación full time, riesgo médico y riesgo no médico, entre otros.

En el Centro Administrativo de Bariloche, Weretilneck presidió un acto de licitaciones y de entregas de escrituras. También habló con la prensa para anticipar una propuesta de recomposición salarial “solo para este mes” y después se convocará de nuevo para buscar un acuerdo hasta fin de año. Contó que la propuesta se resolverá “durante el fin de semana” y que será “una suma fija”.

En diálogo con la prensa, el mandatario admitió que los sueldos básicos quedaron postergados, pero lo atribuyó al “contexto inflacionario” y dijo que la prioridad que se dio su gobierno fue llevar “más dinero al bolsillo del trabajador”. Dijo que sería menor esa mejora nominal si todos los incrementos fueran remunerativos. “Es el tema de la manta corta”, argumentó.

En otra parte, el gobernador recordó que la pauta fijada para los docentes ya cubre septiembre y, por eso, el gobierno irá a la paritaria con Unter a escuchar y discutir planteos del gremio, pero sin la urgencia de otro aumento en lo inmediato.

En el resto del personal de Ejecutivo, el aumento trimestral correspondió a junio-agosto. Aceptó que “sin dudas” las elecciones son un condicionante, “como ocurre siempre. Y no solo la elección de diputados y senadores” sino la renovación en la Unter.

Reiteró la idea de estar “abiertos a escuchar” y a garantizar los salarios, pero aseguró que “el mayor limitante es la caída de la recaudación».