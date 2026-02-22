La Ruta de la Estepa se expande en Río Negro: nuevo vagón turístico en Pilcaniyeu para visitantes

En pleno corazón de la Región Sur, la Ruta de la Estepa amplió su recorrido turístico con la inauguración de un Vagón Turístico en Pilcaniyeu. El nuevo espacio se presentó durante el 105° aniversario de la localidad, en un acto encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck y la intendenta Daniela Cornejo.

El nuevo espacio forma parte de la segunda etapa del Corredor Turístico Ruta de la Estepa y consiste en la reconversión integral de un antiguo vagón ferroviario cedido por Tren Patagónico. La intervención permitió recuperar el patrimonio y adaptarlo a un uso moderno, equipado y preparado para el clima patagónico, con atención durante todo el año.

El programa prevé la instalación de tótems de señalización y paradores panorámicos a lo largo del recorrido, pensados para orientar a quienes transitan la Ruta de la Estepa y ofrecer puntos de descanso.

La inauguración del vagón se dió en el marco del 105° aniversario de la localidad. Foto: Gobierno de Río Negro.

Durante la inauguración, Weretilneck destacó la identidad de la comunidad y el trabajo conjunto como eje del desarrollo local. En ese marco, señaló la importancia de sostener políticas que fortalezcan a las localidades de la Región Sur a partir de sus propias tradiciones y recursos.

Una red turística que se expande en la Región Sur

La obra se inscribe en una inversión total de $734 millones destinada a esta etapa del corredor, que contempla la instalación de cuatro vagones turísticos. Dos de ellos ya fueron habilitados en Ingeniero Jacobacci y ahora en Pilcaniyeu, mientras que los restantes se prevén en Comallo y Maquinchao.

El vagón inaugurado cuenta con office, sanitarios, servicios completos y climatización, ofreciendo condiciones de confort tanto para vecinos como para visitantes. “Es un espacio que pone en valor nuestra identidad y genera movimiento en la localidad”, expresó Cornejo durante el acto.

Es un proyecto de cuatro vagones turísticos. Foto: Gobierno de Río Negro.

La propuesta se apoya en la recuperación de espacios ferroviarios y en iniciativas vinculadas al desarrollo local. Las celebraciones por los 105 años de Pilcaniyeu incluyeron además la inauguración del playón del Polideportivo Municipal y un nuevo espacio para el Mercado Artesanal de Río Negro.