Río Negro alcanza el 38% de progreso en las obras de las rutas 6 y 8, claves entre el Alto Valle y la Región Sur

La repavimentación de las rutas provinciales 6 y 8 en Río Negro registra un avance general del 38%, de acuerdo con datos oficiales difundidos por el gobierno provincial. Las obras se iniciaron en mayo del 2025 y abarcan un corredor que une el Alto Valle con la Región Sur.

Según confirmaron desde el Gobierno provincial, ya se repavimentaron más de 60 kilómetros dentro del total previsto. Las tareas incluyen renovación de carpeta asfáltica, señalización horizontal y vertical y trabajos complementarios en banquinas y alcantarillas.

Además, indicaron que el proyecto forma parte de un esquema de mejora de conectividad vial entre distintas zonas de la provincia. El trazado es utilizado por transporte de cargas, circulación turística y tránsito cotidiano.

El gobernador Alberto Weretilneck se refirió a la intervención y señaló que la inversión en infraestructura vial apunta a integrar territorios y acompañar la actividad económica.

Ya repavimentaron más de 60 kilómetros en la Ruta 8. Foto: Gobierno de Río Negro.

Río Negro gestionó más fondos para concluir las obras en las rutas 6 y 8

La intervención se ejecuta en dos tramos que en conjunto suman alrededor de 185 kilómetros. Cada sector está a cargo de una empresa constructora distinta, con contratos y cronogramas diferenciados.

Durante diciembre, desde Vialidad provincial se informó una pausa parcial de actividades vinculada al receso de fin de año. En ese momento también se mencionaron diferencias en los porcentajes de ejecución entre los tramos.

En paralelo, el Ejecutivo provincial inició gestiones para obtener financiamiento adicional destinado a completar la totalidad de la obra. El presupuesto inicial fue estimado en torno a los 32.000 millones de pesos, aunque los montos se actualizaron con el correr de los meses.

La Legislatura incluyó en el presupuesto 2026 un artículo que autoriza la búsqueda de endeudamiento o financiamiento externo por una suma cercana a los 28.000 millones de pesos, sujeta a acuerdos con organismos o programas nacionales e internacionales.

Las previsiones oficiales ubican la finalización de los trabajos hacia fines de 2026, aunque los plazos pueden variar según la disponibilidad de recursos y la dinámica de ejecución en cada tramo.