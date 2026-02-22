Weretilneck convocó a intendentes para abrir la discusión por un nuevo reparto de la coparticipación

Los intendentes rionegrinos están citados para el jueves 26 a Casa de Gobierno para comenzar con el análisis de la revisión de la coparticipación provincial.

Las invitaciones del gobernador Alberto Weretilneck fueron enviadas el viernes por el ministro de Gobierno, Agustín Ríos, a los 39 jefes comunales para participar de la reunión “informativa y mesas de trabajo” del nuevo régimen de coparticipación.

En enero, en Bariloche, Weretilneck había anticipado este llamado para febrero, considerando los requerimientos municipales, pero también, su anuncio de comenzar con la discusión del reparto, realizada en su mensaje legislativo del año pasado. No podía volver al recinto sin cumplir con ese compromiso, explicó un hombre del Gobierno.

Actualmente, la coparticipación se otorga por la ley 1946 y el índice otorgado a cada Estado se basa en los datos oficiales del censo del 2010. La última actualización poblacional, la del 2022, debería aplicarse al mecanismo vigente, pero el contrapunto inicial de algunos intendentes se origina por las objeciones a las cantidades de pobladores informados por el Indec de sus municipios.

En cambio, otros jefes comunales están resguardados por esos números oficiales porque figuran con subas poblacionales y tienen garantizados aumentos en sus recursos, entonces apuran una nueva distribución.

Los datos poblacionales del censo del 2022 son cuestionados por diferentes intendentes, y esa situación será un difícil escollo en la discusión que se abre.

“Habrá ganadores y perdedores”, anticipó el gobernador en su discurso parlamentario del 2025.

Un repaso censal indica que seis municipios figuran con menos habitantes que el relevamiento anterior y otros catorce están por debajo del crecimiento provincial, que fue del 17,5%.

De las restantes 19, unos cinco evidencian un alza por arriba del 30% de la media, y se posicionan como los más favorecidos en la negociación que se viene. El resto sobrepasa la línea general, algunos ajustadamente.

En la presente distribución se estableció una fórmula, basada en una cuotaparte igualitaria y la cifra poblacional, y concluye con un índice de transferencia para cada uno de los Estados locales.

Los recursos a los municipios por la participación se corresponden con los ingresos por los impuestos nacionales y provinciales.

Otra discusión técnica y política recaerá en el reparto de las regalías hidrocarburíferas, también con “sus ganadores y perdedores”.

El jueves recién se iniciará el análisis de una pulseada que será complicada por los cuestionamientos de los datos del censo. Por eso, el año pasado, el Gobierno ensayó una proyección con los registros poblacionales del Indec y otro comparativo con los electores. Las nóminas de los padrones son usadas por aquellos intendentes que cuestionan y desautorizan el resultado del censo del 2022.

El año pasado, la provincia repartió 276.361 millones de pesos entre los 39 municipios. El monto transferido representó un 56,7% más que en 2024.