La subasta de camionetas de la Legislatura de Neuquén fue exitosa: recaudó $144,9 millones

El 50% de lo recaudado irá destinado al plan de becas Gregorio Álvarez y el otro 50% a refacciones edilicias en Casa de las Leyes. Foto Florencia Salto.

La subasta de camionetas que realizó la Legislatura de Neuquén superó las expectativas: de los ocho vehículos ofertados se remataron siete. La recaudación estimada es de $144,9 millones.

El viernes 14 de noviembre se hizo el acto. Los compradores tenían 48 horas hábiles para constituir el 20% de la seña. Contaban con cinco días para cancelar el 80% restante. El plazo vence el próximo jueves 27.

Según se informó oficialmente desde la Legislatura algunos ya pagaron el 100%.

El dinero recaudado tiene un fin específico: el 50% irá destinado al plan de becas Gregorio Álvarez y la otra mitad a refacciones edilicias en Casa de las Leyes.

El único vehículo que no se remató fue una Toyota Hilux 2014, 4×4 doble cabina, cuyo valor a subastar era de $22 millones.

Las camionetas las adquirieron gestiones anteriores: siete durante la administración de la vicegobernadora Ana Pechen y una en la de Marcos Koopmann.

No es la primera vez que se realiza un proceso de este tipo. Los últimos remates fueron en 2019 y 2023, todos organizados por el martillero Néstor Edgardo Cubitto aunque con una menor cantidad de vehículos.