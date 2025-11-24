La subasta de camionetas de la Legislatura de Neuquén fue exitosa: recaudó $144,9 millones
Se remataron siete de los ocho vehículos que eran parte de la flota oficial. Hasta el jueves los compradores tienen plazo para cancelar el pago.
La subasta de camionetas que realizó la Legislatura de Neuquén superó las expectativas: de los ocho vehículos ofertados se remataron siete. La recaudación estimada es de $144,9 millones.
El viernes 14 de noviembre se hizo el acto. Los compradores tenían 48 horas hábiles para constituir el 20% de la seña. Contaban con cinco días para cancelar el 80% restante. El plazo vence el próximo jueves 27.
Según se informó oficialmente desde la Legislatura algunos ya pagaron el 100%.
El dinero recaudado tiene un fin específico: el 50% irá destinado al plan de becas Gregorio Álvarez y la otra mitad a refacciones edilicias en Casa de las Leyes.
El único vehículo que no se remató fue una Toyota Hilux 2014, 4×4 doble cabina, cuyo valor a subastar era de $22 millones.
Las camionetas las adquirieron gestiones anteriores: siete durante la administración de la vicegobernadora Ana Pechen y una en la de Marcos Koopmann.
No es la primera vez que se realiza un proceso de este tipo. Los últimos remates fueron en 2019 y 2023, todos organizados por el martillero Néstor Edgardo Cubitto aunque con una menor cantidad de vehículos.
