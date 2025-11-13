Cómo será el remate de las ocho camionetas de la Legislatura de Neuquén: fecha, precios y requisitos

Los vehículos estarán expuestos en la primera dársena del predio hasta hoy a las 14. Foto Florencia Salto.

Ayer comenzó en la Legislatura de Neuquén la exhibición de las ocho camionetas que eran parte de su flota y que decidió rematar. Se podrá verlas hasta hoy, ya que mañana, a partir de las 16.30, será la subasta pública.

El 50% de lo recaudado irá destinado al plan de becas Gregorio Álvarez y el otro 50% a refacciones edilicias en Casa de las Leyes.

Las camionetas están expuestas en el predio de la Legislatura, en la primera dársela, desde las 10 hasta las 14 horas. El martillero Néstor Cubitto es el responsable de todo el procedimiento.

El viernes 14 será la subasta en el playón. El comprador o compradora está obligado a hacer una seña del 20% del valor del vehículo, en el término de 48 horas (hasta el martes 18). Luego tiene cinco días hábiles para cancelar el resto.

El pago debe ser depositado en la cuenta que tiene la Legislatura en el Banco Provincia de Neuquén S.A.

La comisión del martillero se fija en el 9% del precio de venta a cargo del comprador, en el acto del remate, el cual surge del valor adicional del monto total subastado.

No podrán participar del proceso personas incluidas actualmente en el registro de Deudores Alimentarios Morosos y en el de Violencia Familiar y de Género.

El precio de venta final nunca podrá ser inferior al mínimo determinado.

Los vehículos son: