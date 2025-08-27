La subsecretaria de Familia fue testigo en el juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén

Claudia Natalia Mesplatere, la flamante subsecretaria de Familia del gobierno de Rolando Figueroa, declaró hace 15 días como testigo en el juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén. En ese entonces era abogada del organismo y no pidió que se preserve su imagen ni su identidad, como hicieron muchas otras funcionarias públicas de carrera que pasaron por el tribunal.

En su momento la declaración de Mesplatere no llamó la atención. Fue convocada por la fiscalía, se extendió menos de diez minutos y estuvo circunscripta a la búsqueda que hizo de una documentación que no pudo localizar.

Al presentarse, el 12 de agosto en la decimoséptima audiencia, dijo que se recibió de abogada en 2013 y que ingresó al Estado en 2016, en el ministerio de Deportes. Allí se desempeñaba cuando ocurrieron los hechos que son juzgados, entre septiembre del 2022 y julio del 2022. En febrero del 2024, con la actual gestión de gobierno, pasó a la subsecretaría de Familia.

Búsqueda de información

A preguntas del fiscal jefe Pablo Vignaroli, Mesplatere explicó que el año pasado «se nos requirió la búsqueda de información» en el edificio de Planas y Anaya, donde antes funcionaba el ministerio de Desarrollo Social. Ahora lo ocupa la subsecretaría de Familia.

Exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, otro de los imputados. (Matías Subat)

«El requerimiento fue la búsqueda de una documentación y biblioratos y normas legales de 2018 o posterior, en relación al programa de subsidio de empleabilidad, algo así», recordó la testigo. Pero «no se encontró nada en relación a ese programa».

Interrogada por el defensor e imputado Alfredo Cury explicó que la búsqueda se realizó «oficina por oficina» y participaron «ocho personas». Al defensor Gonzalo Rodríguez le contestó que no hay registros de una denuncia por robo.

No quedó claro qué documentación le requirió la fiscalía; probablemente algo que no secuestró en los allanamientos realizados en la sede de Plana y Anaya durante los primeros meses de la investigación.

Cómo sigue el juicio

La audiencia de este miércoles fue a puertas cerradas porque declararon tres médicos que asisten al imputado Ariel Krom.

Entre jueves y viernes declararán media docena de testigos, los últimos del juicio. El miércoles 3 de septiembre, en principio, serán los alegatos de la fiscalía y el lunes 8 empezarán los defensores de los 14 imputados.

Después del último alegato, los jueces Juan Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla dispondrán de diez días para dictar el veredicto.