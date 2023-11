La tensión entre Cortés y Gennuso se trasladó a la entrega de diplomas, con faltazo del intendente

El intendente electo de Bariloche Walter Cortés, los concejales y los miembros del Tribunal de Contralor que asumirán el 8 de diciembre recibieron hoy los diplomas que formalizan su designación en un acto que tuvo como nota saliente la silla vacía del intendente actual Gustavo Gennuso.

Cortés aprovechó para dedicarle otra vez una lluvia de críticas. La relación entre ambos se tensó al máximo en las últimas semanas, al punto de que el intendente electo dio por “suspendida” la transición entre el gobierno entrante y el saliente.

Cortés cuestionó hoy que Gennuso haya convocado a otro acto casi a la misma hora, lo trató de “chico caprichoso” y dijo que actúa como “el dueño de la pelota: si no juega se la lleva”.

Gennuso estuvo a las 8.30 en un acto por el Día de la Protección Civil, que fue anunciado a la prensa solo media hora antes. A la entrega de diplomas realizada en la sala del Concejo solo concurrió en representación del Ejecutivo la Jefa de Gabinete, Marcela González Abdala, pero llegó tarde.

Juan Pablo Ferrari será concejal de JSRN en Bariloche. Hoy recibió el diploma de edil electo. Foto: Chino Leiva

Cortés no ahorró dardos contra el actual jefe comunal. “Hizo otro acto paralelo pero él es así, no sorprende a nadie. Gustavo cuando no le gusta algo hace todo lo contrario -acusó Cortés-. Es un chico caprichoso y lo hace a propósito para aplacar esto. Es como el dueño de la pelota: si no juego me la llevo. Bueno, él se la quiere llevar pero la pelota es del pueblo”.

En una breve rueda de prensa luego del acto, el futuro intendente volvió a referirse al cuadro de situación que encontrará al asumir el mando del municipio, dentro de dos semanas. “No sé con qué recursos contamos, no tengo noción de cuánta deuda queda, cuánto dinero dejan en la caja. Pero yo estoy con el pueblo y que el pueblo me espere, por favor. Porque yo voy a hacer las cosas como dije”, afirmó Cortés.

La ceremonia de proclamación fue encabezada por la Junta Electoral y se realizó en un salón que quedó chico. Muchos asistentes no pudieron ingresar y debieron seguir las alternativas a través de una pantalla colocada en el patio exterior.

Concejales y contralores electos de distintos partidos de Bariloche en la entrega de diplomas. Foto: Chino Leiva

Uno a uno fueron convocados los nuevos miembros del Tribunal de Contralor y del Concejo, titulares y suplentes, quienes ganaron su derecho en las elecciones del 3 de septiembre y ejercerán su función hasta 2027.

Varios de los nombrados (dos contralores y tres concejales) estuvieron ausentes y no tendrán foto ni aplauso. La composición del Concejo será muy variada, con un bloque oficialista de solo tres ediles. Los otros ocho se repartirán entre Juntos Somos Río Negro (también tres), Incluyendo Bariloche (dos), Primero Río Negro, Juntos por el Cambio y Nos Une Río Negro (uno cada uno).

Walter Cortés llamó a “tirar del mismo carro”

La vocal de la Junta Electoral María Ortega, celebró la posibilidad de compartir un acto de “plena convivencia” como el de hoy, cuando se cumplen 40 años de democracia y luego el único mensaje, muy breve fue el de Cortés, quien tomó el micrófono para señalar que “esta ciudad tiene un solo destino que es el turístico y tiene más gente de la que puede albergar el turismo, dando trabajo y oportunidades”.

Facundo Blanco Villalba el primer concejal que llega a Bariloche por Primero Río Negro, una fuerza aliada al libertario Milei. Foto: Chino Leiva

Admitió que son “tiempos difíciles” y convocó al Concejo Deliberante, a quienes lo votaron y “al hombre común, al que tiene simpatía por la democracia”, para que todos se sumen a “tirar juntos del mismo carro”, y lograr así “un Bariloche distinto, más inclusivo, con más oportunidades y más crecimiento”.

Luego subrayó que las discusiones por venir “son importantes”, y pidió que no le pongan “palos en la rueda”. Insistió en mencionar como prioridad las soluciones habitacionales “urgentes” que necesita la ciudad y observó que el panorama no será del todo favorable “con un gobierno nacional que parece que va a cortar la obra pública”.

Dijo que el mismo día que asuma impulsará una declaración de emergencia habitacional y otra de emergencia vial, destinadas a crear “dos fondos fiduciarios, específicos, uno para cada cosa”, que le permitan abocar recursos y saltear pasos administrativos en la búsqueda de atender esas demandas.

Julieta Wallace continuará en el Concejo Deliberante de Bariloche, fue reelecta por el partido Incluyendo. Foto: Chino Leiva

“En lo vial necesitamos la emergencia porque no me dejan máquinas -se quejó-. Vamos a tapar los pozos con ripio, lo vamos a llevar en los camiones y que cada vecino lo acomode como pueda. Si tengo que hacerlo, yo también lo hago”.

Sobre la crisis habitacional refirió que ya tiene “negociados” alrededor de 1.000 lotes para incorporarlos al patrimonio municipal y asignarlos de inmediato de acuerdo al registro de demanda, “con la posibilidad de comprar 2.400 más”. Todos lost terrenos están en la zona de circunvalación “y ya no quedan más”, aseguró Cortés. “El principal problema es que no hay obra de infrestructura de agua -reconoció-. Van a estar los lotes pero no tenemos cantera y no tenemos de dónde traer el agua, sería una obra millonaria. Pero vamos a ver, por ahí lo hacemos nosotros”.