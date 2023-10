La UCR celebró los 40 años del triunfo de Alfonsín, con ataques a Milei y Macri: «No nos corre nadie»

La UCR celebró los 40 años de la elección de Alfonsín, con ataques a Milei y Macri: "No nos corre nadie".

La Unión Cívica Radical (UCR) celebró los 40 años de la elección que consagró a Raúl Alfonsín como presidente con un homenaje en la Plaza Estado del Vaticano, en el centro porteño. El acto fue encabezado por Gerardo Morales y Martín Lousteau.

«No nos corre nadie. Nadie nos manda ahora. Solo manda la Unión Cívica Radical, el destino de la Unión Cívica Radical», enfatizó Morales en su discurso.

El titular del partido señaló: «Estamos actualmente frente a un desafío que tiene que ver con dos opciones que no compartimos, dos opciones que le hacen daño a la República Argentina. Hemos dicho a lo largo y ancho de la República Argentina, de nuestro país, cuando me tocó acompañar a Horacio Rodríguez Larreta como una de las opciones para gobernar nuestro país, que estamos frente al gobierno que ha destruido las expectativas del pueblo argentino, con una inflación imparable y los gremios mudos y las organizaciones sociales mirando para otro lado».

El gobernador de Jujuy se refirió a Juntos por el Cambio y señaló que «la decisión de un par de dirigentes está rompiendo y quieren llevar al espacio a otra peor opción como es la de Javier Milei».

«Tanto Sergio Massa como Javier Milei no son la mejor alternativa para la República Argentina y nos quieren llevar por un camino que no vamos a transitar, no vamos a transitar el camino del fundamentalismo, el camino de la locura, el camino del salto al vacío», indicó Morales.

A su entender, «los fundamentalismos se han disfrazado en muchas cosas y ahora está de libertario».

«Necesitamos un partido que se renueve. Y tenemos cuatro años para trabajar incansablemente, incansablemente desde el rol de oposición, revitalizando nuestros equipos, revitalizando nuestra juventud con hombres que son la expresión de la renovación. Gobernará quien gobierne y ahí estará la Unión Cívica Radical controlando, marcando el rumbo y reconstruyendo esta alternativa para cuatro años. Cuatro años pasan rápido. Lamento que el país esté en esta disyuntiva que nos va a hacer perder tiempo. Por eso tenemos que trabajar con la mayor cohesión posible, más fuerte que nunca, para ser la alternativa que gobierne la República Argentina en 2027″, enfatizó.

La UCR celebró los 40 años de la elección de Alfonsín: qué dijo Lousteau

Por su parte, Lousteau, el vicepresidente del partido, afirmó: «Rechazamos los dos peligros que ya conocimos en Argentina, ni la tentación hegemónica ni la deriva autoritaria».

«Son días difíciles, nos toca una elección horrible pero ninguno de los desafíos que tenemos es más difícil que los que tuvo Alfonsín», aseguró el senador.

Y agregó: «No nos gusta ninguno de los dos candidatos porque queremos un Estado que le brinde a la sociedad lo que necesita, no queremos ni una motosierra ni que se lo llene de militantes.»

«40 años de Democracia. El legado de Raúl Alfonsín», fue la consiga de la convocatoria que también se replicó en plazas de todo el país para homenajear al primer presidente tras el regreso de la democracia.

