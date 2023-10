Massa sigue en búsqueda del voto radical, mientras se consolida el apoyo del peronismo federal

Sergio Massa llegó este fin de semana a Tucumán para acompañar la jura del gobernador Osvaldo Jaldo. El ministro de Economía y candidato presidencial ratificó así el apoyo de los gobernadores peronistas y buscó sumar al radicalismo al intentar emular a Raúl Alfonsín con su proclama del preámbulo de la Constitución Nacional.

Massa tuvo una agenda institucional con acto incluido en el teatro San Martín, pero también una cena y un almuerzo reservado con los gobernadores de Unión por la Patria en la residencia del saliente mandatario Juan Manzur.

Los mandatarios provinciales apoyaron al ministro de Economía en su ultimátum a las petroleras para completar el reabastecimiento de combustibles y repasaron el operativo de fiscalización de cara al balotaje del 19 de noviembre.

Ya en la jura de Jaldo, Massa reiteró su compromiso de «empezar una nueva página de la historia, con un Gobierno de unidad nacional» a partir del 10 de diciembre, y reivindicó la figura del fallecido expresidente Raúl Alfonsín al decir que «le puso luz a la democracia argentina».

«Vengo una vez más a ratificar nuestro compromiso para que el 10 de diciembre, a 40 años de democracia, en Argentina empiece una nueva etapa con un Gobierno de unidad nacional, donde sin importar de dónde vienen los hombres y mujeres que se integren, nos permita construir una nueva página de la historia«, remarcó el candidato presidencial.

Así, y tal como hiciera el fallecido expresidente del radicalismo, Massa citó el preámbulo de la Constitución Nacional en el objetivo de «construir la unión nacional para afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad».

«Abrazamos desde el peronismo a los hombres y mujeres de bien que creen en el país de los valores democráticos frente a aquellos que llaman a destruir los valores esenciales de nuestra patria», dijo y llamó a acompañar al oficialismo «por la educación pública y la seguridad en manos del Estado y no a la portación de armas; por un país con salud pública y no a la venta de órganos, y por el respeto al medio ambiente y la producción nacional».

La convocatoria a sectores de la UCR se replicó también este fin de semana en el conurbano bonaerense, donde el intendente de Malvinas Argentinas, inauguró una plaza con una mención especial para Alfonsín al recordarlo como «un pionero que tenía la misión de llevar adelante los principios de memoria, verdad y justicia«.

El peronismo federal ratificó el apoyo a Massa

De cara al balotaje, Sergio Massa ya comenzó a sumar apoyos por parte del peronismo federal, con dos de sus alfiles, como Natalia de la Sota (Córdoba) y Alejandro «Topo» Rodríguez (Buenos Aires), diputados nacionales que forman parte del Interbloque Federal que en las generales respaldó al contendiente Juan Schiaretti.

Días atrás, tanto la diputada nacional de Córdoba por Córdoba Federal, Natalia de la Sota, como el diputado de Identidad Bonaerense, Alejandro «Topo» Rodríguez, destacaron el triunfo de Massa y se alinearon bajo la consigna del llamado al consenso y la unidad nacional, frente a Javier Milei.

A través de las redes sociales, ambos alfiles del peronismo federal hablaron sobre el escenario de la segunda vuelta y ratificaron que van a apoyar a Sergio Massa en esa instancia definitopria, frente al libertario Javier Milei.

Desde su cuenta en la red social X (ex Twitter), Natalia de la Sota posteó un mensaje claro y contundente de respaldo a Massa en el balotaje. «Lo dije hace un tiempo y lo sostengo hoy: ante un escenario de balotaje no iba a ser indiferente. Las ideas que propone La Libertad Avanza no me representan. Quiero un Estado que abrace, con justicia social, que apoye a la producción, con salud y educación pública de calidad«, expresó este domingo.

Lo dije hace un tiempo y lo sostengo hoy: ante un escenario de balotaje no iba a ser indiferente. Las ideas que propone La Libertad Avanza no me representan. Quiero un Estado que abrace, con justicia social, que apoye a la producción, con salud y educación pública de calidad. https://t.co/xHa0uPpTVr — Natalia de la Sota (@NataliaDLSok) October 29, 2023

Por su parte, en una entrevista junto a la diputada cordobesa, Alejandro «Topo» Rodríguez reiteró que tras las PASO «dijimos que en un balotaje no íbamos a ser ni neutrales ni indiferentes», dado que «no vamos a apoyar el modelo de Bullrich ni el de Milei porque no es lo que necesita esta etapa de la Argentina». Ahora, sostuvo el diputado bonaerense, «queremos que Sergio Massa sea el nuevo presidente de la Argentina y esto se da en una coyuntura en lo que no puede haber tercera posición. Es Massa o es Milei. Y en este contexto no tenemos duda que tiene que ser Sergio Massa, el presidente«, enfatizó.

De esta manera se suman voces de peso en favor de Sergio Massa y su proyecto de gobierno de unidad nacional si llega a la presidencia. Al respecto «Topo» Rodríguez señaló: “El llamado a un gobierno de unidad nacional de Massa es interesante, valoramos la intención de la convocatoria”.

En la misma linea Natalia de la Sota subrayó: “Destaco y valoro esta idea, y lo dije el domingo después de las elecciones cuando lo planteó Massa. Es una idea que mi padre, De la Sota, venía hablando hace diez años: tener un gobierno de unidad nacional, de la reconciliación, el fin de esta grieta que tanto daño nos hizo”.

“Córdoba no va a claudicar sus banderas, y lo digo a título personal. Con nuestras diferencias, pero quiero discutirlo con alguien que no diga que el Estado se tiene que retirar y que sea la ley de la selva”, concluyó.

