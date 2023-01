La UCR de Neuquén desmintió a Peláez y lo acusó de presionar a Cervi

Esta semana, el concejal de la UCR comunicó su renuncia de la presidencia del partido, por diferencias con su armado en la capital, pero que se presentará igual como candidato intendente. La Convención Radical desmintió las razones de Pelaez y lo acusó de presionar a Cervi para dejar su candidatura a gobernador.

Según manifestó el concejal, su renuncia a la conducción del partido radicó en que sus correligionarios decidieran modificar la lista de concejales que había sido proclamada el año pasado y rechazar su alianza con el Frente Grande, Unidad Popular y El Frente y la Participación Neuquina.

Sostuvo que esa posición partidaria de modificar su candidatura, a tres meses de la elección, era funcional a los intereses del MPN liderado por los azules.

Consideró que la modificación de la lista de concejales que habían sido proclamados para Neuquén capital fue una medida «violatoria de las autonomías de los comités locales» y de los acuerdos que había llevado a cabo en reuniones partidarias.

En un comunicado firmado por Oscar Garrido como presidente de la Convención Radical, el partido desmintió al concejal y aseguró que la decisión de la conformación de una alianza con el C.C.ARI está fundamentada en que «cualquier otra fuerza nacional o provincial que se acuerde, inclusive admitiendo la participación de extrapartidarios”.

Desde el partido, explicaron que la intención de alterar la lista de concejales legítimamente proclamada, no es verdad. Lo que es cierto, expusieron, es que en la convocatoria a internas para cargos electivos realizada por Peláez, manifiesta que «la ubicación definitiva de los candidatos que surjan de la elección interna, dependerá de lo que eventualmente se acuerde en la UCR, en el marco de las alianzas provinciales y locales que se aprueben».

También negaron que no se autorice a los candidatos radicales a intendente o gobernador de ese espacio a llevar colectoras en apoyo de sus candidaturas. «La convención no autoriza ni rechaza colectoras, por no formar parte de las atribuciones conferidas en la Carta Orgánica Partidaria de la UCR, y porque las colectoras son aceptadas por los encargados de manejar las campañas políticas, ya que son quienes deben fijar las estrategias para el mejor resultado posible».

También cuestionaron que Peláez haya puesto a disposición su renuncia a Intendente. «Lo que

omite decir es que esa renuncia estaba condicionada a que Pablo Cervi ocupará ese lugar, para

permitir que Juntos por el Cambio fuera colectora de Figueroa».