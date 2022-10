Pelaez irá con colectoras kirchneristas para frenar la «continuidad azul»

El presidente de la UCR y candidato a intendente de Neuquén, Juan Peláez, aseguró que la alianza con las fuerzas políticas kircheristas permitirán una campaña opositora con «fuerza competitiva y no testimonial» en la puja de poder frente a la búsqueda de reelección del intendente Mariano Gaido. Irán con colectoras en la ciudad y lo llevarán como intendente en una «municipalización de la campaña».

Peláez dijo que antes de acordar el respaldo de Ramón Rioseco (Frente y la Participación Neuquina), Soledad Martínez (Frente Grande) y Unidad Popular para su candidatura a intendente, tuvo la anunencia de líderes y dirigentes de Juntos por el Cambio y la mesa provincial para alcanzar el acuerdo electoral con vistas a la elección en la ciudad.

«Vamos a concentrarnos en los desafíos de la ciudad, coincidimos en el diagnóstico negativo en lo provincial y vamos a municipalizar la campaña sin profundizar en lo provincial o nacional», sostuvo Peláez.

El presidente del comité capitalino postula al diputado nacional Pablo Cervi como candidato a gobernador, de marcada posición antikirhnerista al igual que la línea que conduce en UCR de la capital.

«Queremos una gestión transformadora en la capital, que tenga las cuentas equilibradas sin asfixiar a los contribuyentes ni a costa de tasas altísimas de patentes», destacó. Dijo que no hará campaña para Rioseco gobernador, pero «tenemos un diagnóstico compartido sobre lo que pasa a nivel provincial. Acordamos que tendrán su colectora que me llevará como intendente», describió.

Peláez destacó que la campaña se municipalizará y se concentrarán en «dar soluciones a los desafíos» de la ciudad. Consultado por sus aliados kirchneristas aseguró que «no hay acuerdo provincial» con las mismas fuerzas, sino que se alió con tres partidos políticos que «mantendrán su identidad como partido, sin mezclarse con Juntos por el Cambio, cada uno con su pensamiento y misión provincial, con el acuerdo de llevarme como candidato en Neuquén», detalló

JxC no decidió su candidato a gobernador dentro de la alianza debido a que el PRO no definió un único precandidato (Jorge Taylor y Francisco Sánchez buscan la gobernación por el partido), en tanto la UCR ya proclamó a Cervi gobernador por la UCR. La coalisión de derecha no consensuó si irá a internas abiertas o cerradas y si las realizará el 30 de octubre o el 13 de noviembre, fechas agendadas como interna «si no hay consenso».

Leandro López es el candidato del PRO para Neuquen capital dentro de JxC.

– Y si Leandro López no coincide con esta alianza con otras fuerzas en la capital para llegara un acuerdo de la candidatura de JxC en la ciudad? le consultó Río Negro.

«Leandro López es coincidente en hacer acuerdos amplios y en la necesidad de construir una fuerza competitiva y no testimonial. Debemos construir una alternativa de poder con posibilidades reales de competir por la ciudad para lograr las transformaciones o vamos a terminar siendo funcionales a la continuidad azul, y ésto no es lógico, es una hipocresía política hacer cuestionamientos y luego trabajar para que quede más de lo mismo», sostuvo Peláez.

Insistió en «buscar una potencialidad de poder para que podamos dar una solución a la ciudad que ha tenido un deterioro grande desde que Quiroga les entregó el gobierno, con deroche de recursos públicos en publicidades, con barrios sin acceso a la red de agua y de gas, con efluentes cloacales que van a los pluviales, con canales y arroyos de los ríos contaminados y con un transporte público que se padece», entre otros aspectos, señaló