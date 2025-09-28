La UCR y el PJ reunieron a la militancia en la recta final de campaña en Río Negro

La UCR ratificó su pertenencia a Juntos Defendemos Río Negro y convocó a un acto en Roca. Foto: Andrés Maripe

En dos extremos de la provincia, dos fuerzas políticas reunieron a su militancia para iniciar el último mes de campaña de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Por un lado, la UCR, que forma parte de la alianza Juntos Defendemos Río Negro, convocó el sábado en Roca a los afiliados para escuchar las propuestas de los candidatos de la fuerza y del gobernador Alberto Weretilneck.

En la cordillera, el mismo día el PJ como columna vertebral de Fuerza Patria presentó a sus candidatos en Bariloche, con la participación de la intendenta de Roca, María Emilia Soria.

UCR en Roca por la “defensa de los intereses de la provincia”

El partido radical “reafirmó el compromiso de seguir defendiendo los intereses de la provincia en el Congreso y de consolidar una agenda que priorice la producción, el empleo, la educación y el desarrollo de las economías regionales”, en un acto que se realizó en la sede de la Cooperativa Río Negro.

El presidente del partido y legislador Ariel Bernatene fue el anfitrión, junto a intendentes radicales y cientos de militantes de toda la provincia. “El desafío es acompañar este proyecto, aportando no solamente nuestra historia, sino también la juventud de nuestros intendentes y la experiencia de nuestros dirigentes”, afirmó y destacó la incorporación de Miguel Evans, intendente de Guardia Mitre, a la lista como candidato a diputado.

La UCR hizo su acto el sábado en Roca. Foto: Andrés Maripe

“Este es el proyecto de los rionegrinos”, dijo Weretilneck quien repasó que en la alianza confluye la UCR, JSRN, MPP, Redes y partidos municipales. “No es de uno ni de un grupo, es de todos. En un momento en el que el Gobierno nacional perdió la sensibilidad social y solo piensa en la motosierra, sin importar el sufrimiento del país, lo que nos amenaza es el centralismo. Frente a eso, Juntos Defendemos Río Negro es la respuesta que construye futuro”, alentó.

En acto participaron además los candidatos al Senado, Facundo López y Andrea Confini; y a diputado, Juan Pablo Muena.

Fuerza Patria con la militancia en Bariloche

Martín Soria concentró su agenda el fin de semana en la cordillera con acto y actividades en Bariloche y en El Bolsón. En las dos ciudades Fuerza Patria exhibió su propuesta y sus candidatos con actos para la militancia peronista y de partidos aliados como Nuevo Encuentro.

Fuerza Patria llevó sus propuestas a Bariloche, en un acto de los candidatos con la militancia. Foto: gentileza

En Bariloche, la convocatoria fue en el centro cultural La Patriada, ubicado en la calle Bown, y además de Soria, estuvieron su compañera de lista Ana Marks, los candidatos a diputados Adriana Serquis y Leandro Costa Brutten, y la intendenta roquense.

“Tenemos pueblo. Tenemos memoria. Tenemos historia. Tenemos Patria”, es el lema de la fuerza que se presenta como la propuesta “para frenar el ajuste de Milei”.