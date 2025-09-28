Las estrategias de campaña electoral en Río Negro: giras, actos y redes sociales

La UCR organizó este fin de semana un acto con los candidatos de Juntos Defendemos Río Negro y el gobernador Weretilneck. Foto: Andrés Maripe

Cada uno tiene su fórmula. Algunos con asesoramiento externo, otros con lo que pauta la experiencia. Pero todas las fuerzas de Río Negro están de lleno abocadas a la campaña, con recorridas extensas para garantizar la presencia de -al menos un candidato- en cada región y ciudad y muchas redes sociales, como marca la actualidad.

En los perfiles de los candidatos y fuerzas dominan la escena, no solo la publicidad rentada que va para las plataformas digitales, también cada uno de sus pasos, algunos que buscan ser disruptivos; otros que muestran reuniones y encuentros; y hay quienes apelan a la voz de la calle, con la imagen de gente común que habla del proyecto.

Milei es el eje de la campaña de LLA

La Libertad Avanza tiene en claro que en lo discursivo la línea la marca la estrategia nacional. “La campaña es igual en todo el país, incluso con el mismo slogan”, aclararon desde la fuerza que impulsa a Lorena Villaverde para el senado y Aníbal Tortoriello para renovar como diputado.

El mensaje es “contra el kirchnerismo”, cuyo representante es Martín Soria de Fuerza Patria, pero también en Río Negro se da la particularidad que bajo esa amplia denominación incluyen al oficialismo provincial. “Weretilneck es kirchnerismo maquillado. El que no apoya a LLA, apoya al kirchnerismo, son funcionales”, dijo Villaverde a RÍO NEGRO.

La diputada pretende una campaña de “mucha cercanía y escucha” con la población, es “cuerpo a cuerpo”, dice un colaborador estrecho. Javier Milei, es el motor e imagen central de su propuesta y tal es así que ya está listo para salir a rodar en las rutas y calles el “Lore móvil”, un vehículo ploteado con la imagen de ambos.

El «Lore movil» está preparado para salir a las calles y rutas la próxima semana. Foto: Gentileza

En Fuerza Patria con refuerzo interno

Fuerza Patria eligió otro camino y mantiene el tradicional encuentro sectorial y con la militancia para reforzar el valor de la “unidad del peronismo” que con la base de votos que ostenta permite meterse en la disputa por el primer lugar.

Martín Soria junto a su compañera de lista Ana Marks y la candidata a diputada Adriana Serquis, encabezaron actos en Roca, Viedma, San Antonio Oeste, Cipolletti, Regina, El Bolsón y ayer en Bariloche.

Fuerza Patria mantiene la mística de los actos de campaña, en cada ciudad. Foto archivo.

“Se les complica a los otros reunirse con la gente. Nosotros estamos tranquilos, podemos ir a juntarnos con distintos sectores, nos llamaron del INTI, el INTA; Vialidad, todos los sectores atacados por este Gobierno y estamos capitalizando lo que los otros no pueden hacer”, afirmó Soria a RÍO NEGRO.

El mensaje discursivo es “hablar de las medidas de Milei y de lo que viene haciendo” porque a su entender “es una elección nacional y hay polarización”. Soria ubica a Juntos del lado de los libertarios por “haber acompañado todas las medidas de Milei en el Congreso” y habla de un desgaste de la figura del gobernador.

Los candidatos de Juntos, pegados a Weretilneck

En Juntos Defendemos Río Negro sin dudas la imagen del gobernador Alberto Weretilneck es la figura convocante y por eso el primer candidato a senador Facundo López, incrementó los viajes con el mandatario por toda la provincia en los últimos meses, aún antes de ser el elegido para encabezar la propuesta.

La estrategia es recorrer, sumar kilómetros y visitar “todos los lugares que se pueda” donde se fusiona la actividad institucional y en paralelo la agenda política con encuentros sectoriales y partidarios. Su fuerte es el territorio y los 28 intendentes que forman parte de la alianza son los jefes de campaña.

La premisa es tener “contacto directo” con la gente, reunirse con grupos sectoriales y reforzar el mensaje provincialista de que “los únicos candidatos que representamos los intereses de los rionegrinos somos nosotros”, insiste López en cada intervención pública.

El PRO, con enlace nacional

El PRO circula por la provincia con “la martineta”, el móvil de campaña que este fin de semana llegó al Valle Medio junto al senador Alfredo de Angeli. La dupla que encabeza la lista, Juan Martin y Martina Lacour (candidatos a senador y diputada) recorre junta la Provincia con una “agenda de cercanía, como siempre hizo el PRO, de reuniones con emprendedores, pymes, comerciantes”, señaló el legislador y cabeza de lista.

Vidal llegó a Viedma para acompañar a los candidatos del PRO. Foto: Marcelo Ochoa.

En lo discursivo “decimos que no todo da igual, que lo podemos hacer mejor y elevar la vara de los dirigentes en el Congreso”, explicó Martin a RIO NEGRO. El objetivo es capitalizar el electorado que marca distancia de Villaverde y de ciertas políticas del gobierno de Milei.

El enlace con dirigentes nacionales para la lista del PRO es una fortaleza y así esta semana se mostraron con el expresidente Mauricio Macri en Buenos Aires y en Viedma con María Eugenia Vidal. La segunda etapa de campaña tendrá puestos en las ciudades para exhibir cómo se usa la Boleta Única de Papel y proyectan un acto de cierre en Roca o Bariloche.

Primero Río Negro con mirada al 2027

Ariel Rivero, el candidato a senador de Primero Río Negro, prioriza “estar en el territorio” por eso recorre y se suma como apoyo de sus tres compañeros de lista que se representan a cada región: cordillera, costa y valle.

“Le digo a la gente que googlee, que vea quiénes somos, que evalúen al gobierno provincial y qué hicieron los que están en cargos públicos y encabezan listas”, comentó respecto de su plan discursivo y aseguró que su mirada va más allá de esta elección de medio término: “Ningún resultado electoral es neutro”.

Comienza la restricción de actos de Gobierno

El gobernador Alberto Weretilneck tiene presente que el martes 30 de septiembre es el último día que puede realizar actos de Gobierno porque al día siguiente inicia la veda dispuesta por la ley electoral.

La Provincia en las últimas semanas aceitó su maquinaria territorial y en cada localidad que el gobernador visitó, acompañado por los candidatos de Juntos Defendemos Río Negro, al igual que por funcionarios de su equipo, tuvo inauguraciones, licitaciones, entregas de aportes y escrituras, anuncios y compromisos.

Alberto Weretilneck encabezó varias licitaciones y actos oficiales el último mes. Archivo/ Chino Leiva

Pero esa posibilidad de “fusionar” la actividad institucional con la campaña se termina. El Código Electoral Nacional prohíbe, en su artículo 64 quater, la publicidad de los actos de Gobierno durante los 25 días previos a la elección y ese plazo comienza a regir el miércoles 1 de octubre.

De este modo, el Gobierno ya no podrá realizar “actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales”.

En el 2023, por la realización de anuncios oficiales en campaña, fue denunciado el excandidato presidencial Sergio Massa, que 18 días antes del balotaje anunció la extensión del programa crediticio para trabajadores y de jubilación anticipada.

En la previa al inicio de la campaña electoral para el 26 de octubre en Río Negro también se debían cumplir plazos por eso el juez con competencia electoral, Hugo Greca, ordenó el retiro de un video de las redes sociales del gobernador referido a la presentación de candidatos de Juntos Defendemos Río Negro mostrándolos como los “futuros” diputados y senadores. Antes había sancionado a Primero Río Negro por uso de consignas vinculadas al presidente Javier Milei.