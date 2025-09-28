Conflictos que emergen en la campaña

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, recibió el reclamo de los trabajadores del hospital de Bariloche y también la obra finalizada de la segunda etapa del edificio. Foto: Marcelo Martinez

La tensión gremial, que parecía adormecida, saltó en el momento menos oportuno: en plena campaña y a un mes de las elecciones.

El Gobierno dilató definir un esquema salarial para el último trimestre del año. Las paritarias serán el martes, pero no midió que la mecha del malestar está encendida hace rato y avanzó rápido esta semana.

Unter decidió en su Congreso Extraordinario ir al paro. No uno más, sino uno que dejará marca porque prevé tres días de huelga en las próximas dos semanas. Allí se mezcló otro componente-además de la oportunidad de la presión en tiempos en que el gobernador Alberto Weretilneck necesita “paz social”, por los comicios nacionales del 26 y su pelea por meter a Juntos Defendemos Río Negro en la discusión con dos fuerzas de peso nacional- y el propio proceso electoral del sindicato de los docentes, que irá a las urnas el 16 de octubre.

La presión de las seccionales opositoras llevó a la definición de medidas de fuerza que hasta hace poco la conducción resistía con declaraciones de “insuficiencia” de la propuesta salarial sin paros, lo que se apreciaba más como un guiño y aire para seguir negociando.

Pero esta vez la mayoría torció esa premisa dialoguista y decidió ir al choque, en un contexto macroeconómico complejo y de incertidumbre.

El Gobierno evitó confrontar con discursos directos y advertencias de descuentos, como en otras ocasiones. Respondió con un informe en el que exhibió los salarios y su ecuación de la evolución, contando que las negociaciones siempre fueron por encima de la inflación, con mejoras de enero a septiembre entre 20,5 a 45,7%.

Unter no tiene la misma cuenta, cuestiona los bonos, rechaza los aumentos por agente (porque muchos docentes cumplen dos cargos) y reprocha que en la ecuación global la Provincia no mira el último trimestre de 2023, que no tuvieron ninguna mejora y la inflación fue cercana al 45%.

Si el entendimiento se dé finalmente el martes será una novedad.

El hospital de Bariloche, una olla a presión

Y en Bariloche explotó un conflicto latente de hace meses, que el Gobierno indudablemente minimizó: el hospital Ramón Carrillo. Es el centro de salud más grande de la Provincia, con cerca de 1.000 trabajadores y una unidad inédita, porque se unieron profesionales, técnicos, agremiados y todos los sectores molestos con la falta de atención a sus demandas. Esto llevó a una protesta el viernes en la frustrada inauguración de una obra, sin dudas, imponente y largamente esperada.

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, un día antes intentó calmar los ánimos, seguramente anoticiado del enojo creciente. Se reunió con cada uno de los gremios, pero no hubo respuestas concretas a las demandas, solo tomar nota. El malestar creció además con una denuncia por maltrato contra el director del hospital Víctor Parodi, por parte de dos dirigentes de ATE.

Y la coronación de la molestia fue el sigiloso preparativo para la entrega de la ampliación del hospital que llevó a Weretilneck a recorrerlo solo con funcionarios, la tarde anterior a pegar el faltazo a la “recorrida técnica” que pensaba encabezar ante la prensa (un eufemismo para no hablar de inauguración por las críticas que despierta la falta del equipamiento completo para poder habilitar los tres pisos de a mega construcción). Hubo tensión y ruido de los gremios -aunque no todos porque la ATP se distanció del escrache, a pesar de que comulga en el reclamo- e incomodidad para el ministro que puso el cuerpo.

La solución a este dilema no está a la vista por el momento y se suma a los conflictos en tiempos electorales que interfieren la recta final de la campaña, sobre todo en la ciudad más poblada -y tal vez distante al oficialismo- de Río Negro.