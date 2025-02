La UNCo retoma la actividad pero no sabe con cuánta plata va a contar para este año

La rectora Beatriz Gentile dijo que no pueden planificar y que se cayeron dos programas Proarte y Enfermería por falta de fondos (Prensa UNCo)

La rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, sostuvo que, al no haber una ley de presupuesto, no tienen demasiado claro cuál va a ser el panorama financiero para este año en la Casa de Altos Estudios.



Recordó que el año pasado debían esperar en forma mensual o cada dos meses una resolución que establecía “un aumento limitado sea tanto para salarios docentes y no docentes como para el presupuesto de funcionamiento”.

En declaraciones a radio UNCo CALF, Gentile insistió que “nunca tuvimos una pauta concreta ni estable” y que “eso nos impidió planificar el año y así nos manejamos el 2024 donde la presión de la universidad hacía que el gobierno se sentara y pudiera tal vez financiar algo más de lo que teníamos en su origen”.

“Hasta el momento no tenemos claro cómo se va a pautar este año”, dijo y aclaró que hubo con conversaciones “muy informales que hemos tenido en el verano” y que “se ha rendido informalmente”.

El secretario de Educación Carlos Torrendell -sostuvo- se comunicó con las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional, “pero aún no tenemos resoluciones claras de cuál va a ser la pauta del presupuesto con la cual vamos a contar el 2025”.

Gentile adujo que no tener pautas presupuestarias “es un grave, gravísimo problema” y fundamentó su afirmación: “No solo nos exponen nuevamente a una inestabilidad donde tenemos que estar día a día discutiendo o pensando cómo vamos a hacer con el presupuesto, sino porque nos vuelve a impedir por segundo año consecutivo poder planificar todo lo que hace a las carreras, a la formación universitaria, a nuestros equipos de investigación científica”.

¿Llegó la plata para pagar los servicios?



Acotó que entre finales de diciembre y los primeros días de enero se completó el pago de la cuota de funcionamiento y se dio el aumento unilateral que dio el gobierno, un bono a los no docentes y aquellas cosas que estaban pendientes se terminaron.

Quedaron algunos programas -agregó- que estaban aprobados por la gestión anterior, en el 2023, y enviaron solo la mitad de una cuota, como el de enfermería o el de ProArte. “Terminaron llegando en los primeros días de enero, ahora tenemos que ver la posibilidad de ejecutarlos”.

Reconoció que Nación se pone al día muy a cuentagotas con un desfase en el tiempo como por ejemplo para la resolución de las designaciones docentes que no es enero. Atribuyó ese problema a la “improvisación, de la inestabilidad, de la falta de planificación y de la falta de voluntad para resolver realmente el presupuesto universitario”.

“Se nos está yendo la agenda académica, se termina absorbiendo por la agenda netamente administrativa. Algo que no es bueno para la institución, pero que también sabemos que nos toca este momento y a mí me preocupa no solo hoy la cuestión presupuestaria sino al ataque a derechos consagrados en nuestra sociedad”.

Se refirió a las declaraciones del presidente Javier Milei en Davos y recordó que con la reforma del estatuto, la Universidad “se puso a la vanguardia en un montón de temas que tienen que ver con los derechos humanos, tienen que ver con la inclusión, tienen que ver con una universidad moderna, con una universidad potente, con una universidad que entiende que el diálogo, la diversidad enriquece y no con el oscurantismo de volver a los claustros medievales para las elites”.