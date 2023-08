Las 10 frases más importantes de la visita de Alberto Fernández a Neuquén

El mal clima en Neuquén nuevamente le dio la bienvenida al presidente Alberto Fernández, esta vez no fue el viento, sino la lluvia que lo acompañó durante gran parte de su discurso en la capital provincial. El máximo mandatario del Ejecutivo nacional participó de la entrega de viviendas que llegó a las 125 casas terminadas durante sus cuatro años de gestión. Fernández no aparecía desde antes de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 13 de agosto. Aprovechando el momento, repasó varios de los temas importantes de la agenda nacional. Aquí están las 10 frases más importantes de su visita a Neuquén.

1- Ministerio de vivienda.

«Muchas veces cuando entrego las llave a una familia, ya llevamos 125 mil y no es que entregué todas, siempre le pregunto dónde vive y me dice que con los padres, los suegros o alquilan, y la verdad que lo que siento cuando se están llevando las llaves es que resolvimos una incertidumbre que esas familias tenían. Por eso cuando veo a algunos arrancar el cartelito del Ministerio de Vivienda y dicen «se va» yo digo no, que siga por favor, que siga porque muchos argentinos necesitan una vivienda».

2- Derecho.

«Cuando me dicen gracias, les digo no me digan gracias, porque no me deben nada y al Gobierno tampoco. Este es un derecho y tener el derecho a un techo propio en el Siglo XXI es prácticamente un derecho humano. Así hay que tomarlo por lo tanto, por mas que digan lo contrario, me voy a morir diciendo que, como dijo Eva, donde hay una necesidad hay un derecho».

3 – Resultado de las PASO.

«Muchos preguntan por qué no hablo. Básicamente no hablo porque no soy candidato. Soy presidente y tengo que seguir trabajando y resolviendo los problemas que las personas tienen. Como soy un demócrata presto mucha atención a lo que el pueblo dice cuando vota».

4- Sociedad divida.

«He escuchado lo que las urnas han dicho y veo una sociedad divida en tres partes y entiendo también que hay muchos reclamos que se nos hacen. Créanme que he puesto todo mi esfuerzo en poder resolverlos, muchos pude y muchos lamentablemente no. Nos ha tocado un tiempo muy ingrato».

5- Trágica deuda.

«Me acaba de confirmar nuestro ministro Sergio (Massa) de que acaba de arribar a un acuerdo con el Fondo, pero la verdad gastando mucho tiempo. Hemos destinado mucho tiempo a resolver una trágica deuda y aunque me da tranquilidad saber que resolvimos el problema, hubiese sido mejor que nunca nadie tomara esa deuda que tanto condiciona a los argentinos».

6- Una argentina que está caminando.

«Soy consciente que muchas cosas no conseguimos hacerlas. Yo lo que quiero es que cada argentino y cada argentina sepa que tuvo un presidente que durante cuatro años dio lo mejor de él para que la Argentina se ponga de pie, que cuatro años después deja una argentina que está caminando con una desocupación del menos del 5%».

7- Anuncios para los ingresos.

«Quiero decirles a aquellos que viven de un sueldo, en la formalidad o informalidad, aquellos que reciben alguna ayuda del Estado, como la AUH, la Tarjeta Alimentar o el Plan Potenciar Trabajo, que estén tranquilos porque entre jueves o viernes hemos organizado una batería para remediar los efectos que generó la devaluación sobre los ingresos de nuestros trabajadores y trabajadoras».

8- Hechos organizados.

«Quiero pedirles a todos que cuidemos la convivencia democrática. Hemos visto hechos que evidentemente estuvieron organizados. Les pido a todos los argentinos que cuidemos mucho la tranquilidad y la paz social. Nos vamos a ocupar de los problemas que hay en los ingresos, pero hay que cuidar la paz social. Que no nos rompan la paz social y la convivencia democrática».

9- Violencia.

«Aquellos que creen que es un buen modo incentivar la violencia les pido por favor que hemos vivido demasiada violencia en este país como para volver a vivirla. Hemos vivido muchos momentos ingratos como para repetirlos innecesariamente. Hasta el ultimo momento pondré mi mejor esfuerzo para que la justicia social exista y no haya alguien diciendo que eso es una mentira irrealizable».

10- Justicia social.

«Soy parte de una generación que vivió la dictadura y soñamos con la democracia. El 10 de diciembre se cumplen 40 años de democracia continuada. Hubo gente que luchó y soñó con esa utopía. Esa utopía se hizo realidad porque colectivamente la argentina quiso hacer de la democracia un valor. Tengo una utopía, que a la argentina vuelva la justicia social. Los invito a que sueñen conmigo en esa justicia social para que cada argentino tenga un trabajo digno, para que tengan educación pública, para que haya salud pública y para que tengan su vivienda».