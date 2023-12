Las críticas al DNU de Milei en Neuquén: Unión por la Patria dijo que no va a votar a favor

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado por el presidente Javier Milei, que deroga múltiples leyes y normativas e impacta directamente en la totalidad de los aspectos de la vida cotidiana de los argentinos, cosechó críticas del pueblo argentino y funcionarios. Desde Neuquén, el diputado Nacional de Unión por la Patria, Pablo Todero, aseguró que el bloque votará de manera negativa en el Congreso.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 anunciado anoche por el presidente Javier Milei por cadena nacional, que implican una profunda desregulación de la economía, propone un «plan de estabilización de shock«, deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas.

«Cuando uno se adentra en el decreto, hay varias cosas que de necesidad y urgencia no tienen absolutamente nada«, aseguró el diputado nacional de Unión Por la Patria, Pablo Todero. «Es un decreto que avasalla cuestiones que son exclusivas del Congreso, avasalla la división de poderes«, afirmó.

Todero explicó que es “inconstitucional”, ya que «Está regulando sobre materias que no pueden regular». Entre ellas, mencionó materia tributaria, aduanera y energética.

El diputado de Unión por la Patria manifestó que el Congreso tendría que tratar el DNU en la comisión bicameral, «pero no está conformada y el presidente no llamo a sesión extraordinaria». Así, explicó que el DNU no puede ser analizado por separado o modificar los artículos uno por uno. «El Congreso tiene que decidir por sí o por no», señaló.

Indicó que el bloque ya anunció que «no lo va a votar». «Vimos otros sectores que tienen representación en el Congreso que obviamente están diciendo que esto no puede llevarse adelante por DNU», expresó.

Todero aseguró que entre los artículos que más afectarían a los neuquinos son la privatización de YPF y el Compre Argentino. «Ataca directamente a las pymes que tienen que ver con el petróleo», garantizó. «De todas maneras nos afecta a todos, estamos hablando de los derechos de los trabajadores«, añadió.

«Esto por el Congreso va a ser muy difícil que pase, y no solo por ahí, sino por la sociedad argentina», manifestó. «Ayer se vio una movilización multitudinaria y espontánea que se expresó y no fue solo en Buenos Aires, sino en muchos lugares del país», expuso.

Escuchá a Pablo Todero en RÍO NEGRO RADIO:

