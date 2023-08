Las dos concesiones complicadas que heredará la gestión de Rolando Figueroa en Neuquén

Hay dos concesiones de instalaciones provinciales con las cuales han pasado tres gobernadores que no pudieron, no supieron o no quisieron ordenar la relación con privados a largo plazo y cuya resolución caerá en manos del próximo gobernador Rolando Figueroa.

En 2025 vencerá la concesión del centro de esquí Cerro Chapelco que hoy está manos de Nieves de Chapelco cuyo propietario Juan Cruz Adrogue advirtió que como no se pudo concretar la inversión de una aldea de montaña ni en la base ni en la cota 1 600 podía demandar a la provincia con un millonario juicio.

Concesión complicada en Neuquén

El 24 de octubre de 2026 vencerá la extensión de la concesión del aeropuerto Juan Domingo Perón por cinco años, cuya administración adolece de falencias que el dueño de la estación aérea tampoco puede exigir porque está en falta con la cantidad de pasajeros que se esperaba obtener.

Ambas concesiones deberán ser resueltas por la nueva administración en función de que la actual de Omar Gutiérrez intentó, pero por una razón de mercado no encontró oferentes para que se hagan cargo de la mayor estación aérea provincial.

En el caso de la concesión del Chapelco buscó cambiar la ley de bosques -que se aprobó en la gestión de Jorge Sapag- que impidió al concesionario hacer una aldea de montaña que permita ampliar la capacidad hotelera que diera sustento al centro de esquí de rango internacional.

En el camino, la oferta de esquí en Neuquén aumentó por fuera del mayor centro de deportes invernales. Hasta el 2031 se había extendido la concesión del complejo del cerro Caviahue cuya prórroga se firmó a pocos años de haberse hecho la concesión original. La lógica capitalista es lo que aconseja al tratarse de inversiones generosas a largo plazo.

En el sur, hay dos centros de esquí de tipo boutique que son privados: cerro Bayo en Villa la Angostura y el nuevo Lago Hermoso a pocos kilómetros de San Martín de los Andes.

Nieves del Chapelco asumió un contrato que ya venía enredado y que se remonta a 1977 después de aquella sociedad de noviembre de ese año entre la provincia de Neuquén con Lagos del Sur, denominada Aldea del Sol para explotar el complejo turístico de Chapelco, lo que incluía algunos negocios inmobiliarios con tierras públicas.

Justo en ese punto es donde se tejieron todos los demonios para los negocios entre privados y el estado que nunca pudieron cristalizarse en una relación armónica a largo plazo.

El gobierno provincial admite que hay una falta de cumplimiento de las obligaciones y compromisos de la provincia en cuanto a permitir la explotación inmobiliaria similar a la que hoy existe en Las Pendientes.

El gobernador Omar Gutiérrez intentó, sin éxito, hacer un cambio en la ley de bosques para cambiar el color rojo que impide urbanizar en una cota alta de la montaña para que pueda desarrollarse una aldea de montaña.

En 2008, cuando se firmó la última adenda del convenio con Nieves, se le dio por cumplidas las obligaciones en el contrato de concesión que el empresario compró con derechos y obligaciones.

¿Qué reclama? 50 hectáreas que estaban ubicadas en la Base, que no pudieron ser entregadas dado que eran tierras reclamadas por la Comunidad Mapuche. Se acordó que se le entregaría una porción mayor de hectáreas en otra ubicación de Chapelco, sumado al pavimento de acceso.

En 2010 se le dio la escritura y después se impidió a través de la Ley de Bosques la construcción exigida por contrato en las tierras recién otorgadas.

Con el aeropuerto de la ciudad de Neuquén existe complejidad de menor cuantía pero no de relevancia en cuanto a la capacidad de traslado de pasajeros y de carga.

Concesión complicada II

Aeropuertos del Neuquén S.A. inició su gestión como concesionaria el 24 de octubre de 2001, como la responsable de la administración, operación y explotación del Aeropuerto Internacional del Neuquén Presidente Perón. El 80% de su capital, ahora, pertenece a la empresa de Eduardo Eurnekian: Aeropuertos Argentina 2000, que tiene la concesión en 35 estaciones aéreas del país, y el resto de la constructora Riva. Es decir, integra en forma indirecta la red de AA2000.

En 2001 había otro esquema de negocios de la aviación comercial que tuvo sus altibajos y se prometió una estación supermoderna con mangas de acceso desde los aviones a las salas de embarque y de descenso. El servicio de mangas se logró recién después de la pandemia y la ampliación tardó, justamente, 20 años.

El movimiento aéreo en la ciudad de Neuquén aún no alcanza el récord prepandemia (Neuquéntur)

Como dato anexo hay que recordar que el aeropuerto de Temuco, Chile, tiene dos mangas y un sistema de circulación interno más espacioso que el neuquino que no tiene, por ejemplo, la opción de ver la pista desde el edificio.

Se indicó que antes de la pandemia, la aeroestación llegó a un récord de 1.100.000 pasajeros en 2019.

En julio de este año fueron 102.000 pasajeros, un 25% más que el mismo mes del año pasado, llevando el acumulado enero-julio de 2023 a 651.000 pasajeros, un 46% más que el mismo lapso de 2022, según informó el gobierno provincial.

La condición, cuando se prorrogó por cinco años la concesión, es que la empresa finalice los trabajos de infraestructura del aeropuerto que quedaron pendientes, como la ampliación de la sala de embarque, una nueva cinta transportadora de equipaje y la mejora del estacionamiento, en cuanto al ingreso y egreso de vehículos