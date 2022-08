Las frases del descargo de Cristina Kirchner en la causa Vialidad

Desde su despacho en el Senado, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó un descargo público a través de sus redes sociales luego de que el Tribunal Oral Federal 2 rechazara su pedido para ampliar la declaración indagatoria en la llamada Causa Vialidad.

Ayer, en el juicio por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, la Fiscalía pidió que se la condene a 12 años de cárcel y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Desde las 11, Fernández de Kirchner habló desde su despacho, a través de su canal de Youtube, transmisión convocada con el título «Derecho de Defensa». Minutos antes de la emisión, había más de 90.000 usuarios en espera.

Algunas frases destacadas de su discurso:

– «Desde el 2019 digo que la condena ya está escrita«.

– «Me hubiera gustado hablar hoy ante el tribunal» luego de que los fiscales «leyeron su guión durante nueve jornadas».

– Hay una «feroz campaña política y mediática»

– «Empieza el juicio con esta ficción que relataron durante cinco días los fiscales. Absolutamente nada de lo que dijeron fue probado. No solo no fue comprobado sino que fue exactamente al revés».

«Muchos de los testimonios propuestos por los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani finalmente colapsaron«.

– «Clarín y La Nación son las dos naves insignias del ‘lawfare'».

– «Cuando dije que tenían la sentencia escrita, me quedé corta. Cuando llegamos al gobierno en 2019, desde el macrismo, comenzaron a aparecer las cosas que habían hecho en materia judicial».

– Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, «se encuentra hace más de 600 días prófugo». «Nosotros nos presentamos en la Justicia, Ustedes huyen. Ante la primera citación que tienen huyen».

– «Cuando los fiscales ven que no tienen prueba, comienzan a buscar pruebas en otros juicios. Y van al episodio de José López que revoleó 9 millones de dólares en un convento en Luján. Entonces traen el teléfono que había sido secuestrado en aquella oportunidad. No hay absolutamente ningún Whatsapp que me incrimine. Yo no sabía que habían introducido esta prueba. No está mal, creo que se va a demostrar que además de mentirosos, no trabajan y no leen las pruebas que recaban».

– La exmandataria mostró comunicaciones entre el empresario Nicolás Caputo -amigo del expresidente Mauricio Macri- y el exsecretario de Obras Públicas José López, que demuestran la «familiaridad» que había entre ambos. En ese contexto dijo «la que se siente muy boluda, soy yo»

– «¿No les llamó la atención a los fiscales el grado de familiaridad entre ambos, la frecuencia, familiaridad y cotidianidad? Porque da una relación que llama la atención. Luciani dice que estuvo meses viendo los papeles, ¿no vio esto? ¿No les llamo la atención este grado de familiaridad? Notable»

– «Se que es tedioso esto pero aguanten un cachito, aunque parezca muy alejado de lo que le pasa a la gente, de los problemas, está más cercano».

– «Si había un caso para poder investigar la corrupción en materia de obra pública era este, el de José López revoleando los bolsos. ¿Ustedes se enteraron que Caputo haya sido citado o investigado? ¿Qué hicieron los fiscales de Instrucción con estos llamados? Yo me enteré a partir de que Mola y Luciani introducen esta cuestión»

«Cuando el fiscal Diego Luciani dice ‘donde uno aprieta sale pus’, tiene razón; sale la pus de ustedes, los macristas».

«No tengo la más «mínima duda» de que los 9 millones de dólares que López llevó a un convento en Luján pertenecían a esos empresarios».

– «Siempre hemos ido un poquito más allá los argentinos. Cuando vivimos la tragedia de la dictadura, fue la más sangrienta de todas. La figura del detenido-desaparecido salió de Argentina. En esta causa del lawfare van un paso más. No se trata de estigmatizar, confundir sino que protegen a los que verdaderamente robaron en el país«.

– «Este partido judicial no sólo va a estigmatizarnos a nosotros, los peronistas, sino que los va a proteger a ellos. A ellos no les va a pasar nada. A los que les pasan cosas es a los argentinos.»

– «Por eso el fiscal pide 12 años porque fueron los del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas: el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos».

– «Por eso me van a estigmatizar por eso me van a condenar. Si naciera veinte veces, veinte veces haría lo mismo».

– «El juicio de Vialidad no es un proceso contra Cristina Kirchner, es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares, a los que peleamos por una mejora del salario, de las jubilaciones y la obra pública».

«Me preocupa mucho la situación de millones de argentinos. Esto tiene que ver con todo. Necesitan dirigentes disciplinarios y funcionarios que hagan lo que el poder real quiere».

– «Lázaro Báez fue a una licitación junto con Calcaterra para construir las represas de Santa Cruz y la perdió; impugnó y también perdió la impugnación. ¿Cómo que soy socia? Los fiscales mostraron contratos de locación. No son de sociedad, son de alquiler«.

– «Sobre la figura de la asociación ilícita. No les importa nada. Van por todo. no por mí, se los dije una vez antes de irme como Presidenta. No vienen por mí vienen por los salarios, los derechos de los trabajadores de los jubilados y vinieron por eso».

– «Esto es lo que quería decir en el tribunal. Mostrarles lo que había encontrado a los fiscales y preguntar cómo fue que no siguieron investigando de donde venían los 9 millones de dólares que José López intentó ocultar en un convento».