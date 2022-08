Cristina Kirchner hará hoy su descargo tras las acusaciones en la causa Vialidad

Tras nueve audiencias presentando evidencias contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el fiscal federal Diego Luciani concluyó ayer sus alegatos en el juicio oral pidiendo que sea condenada e inhabilitada a ejercer cargos públicos. En ese marco, Cristina Kirchner solicitó ampliar su declaración indagatoria. Seguí en vivo la jornada:

Lanata: "El alegato de Luciani fue reparador" «El alegato del fiscal Luciani fue reparador«, dijo esta mañana el periodista Jorge Lanata. «No tengo ningún problema personal con Cristina. Creo que en Argentina los buenos tienen que ser buenos y los malos, malos», agregó. «Lázaro Báez compró 20 veces la Capital Federal. No entiendo que estamos discutiendo», añadió Lanata en Radio con Vos. «El nombramiento de los jueces siempre fue una vergüenza en la Argentina», opinó el periodista. La CTA Autónoma se solidarizó con CFK La CTA Autónoma calificó como un «show mediático» el alegato de los fiscales en el juicio Vialidad que concluyó ayer, en el que se pidió una condena de 12 años de prisión contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su inhabilitación para ocupar cargos públicos. Consideró el hecho como una «inusitada gravedad institucional». «Tras un show mediático de varios días que tuvo como protagonista a un Fiscal y que muy poco o nada se pareció a un alegato, se pidió una condena de 12 años contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández. Se trata de un hecho sin precedentes y de una inusitada gravedad institucional que no es otra cosa que el último capítulo de la guerra jurídica en la Argentina», dijo la CTA Autónoma en un comunicado. Luis D’Elía defendió a Cristina «El macrismo nos endeudó con 100 mil millones de dólares y no hay nadie imputado. Es gravísima la persecución a Cristina, la falta de pruebas», dijo esta mañana el dirigente Luis D´Elía al brindar declaraciones radiales a Radio con Vos. En minutos Cristina Fenández deja su casa en Recoleta La vicepresidenta dejará esta mañana su vivienda para ir hasta el Senado. A las 11 realizará una transmisión en vivo para responder una serie de elementos que el fiscal incluyó en su alegato y que no habían sido planteados cuando se formularon los cargos del proceso. Ayer frente a su domicilio hubo un enfrentamiento entre manifestantes que fueron a celebrar el pedido de pena del fiscal Luciani y simpatizantes de la expresidenta. Esta mañana solo se acercó un puñado de allegados para esperar la salida de la funcionaria.

“He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicité la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, había señalado en sus redes sociales. Casi en forma inmediata, la solicitud fue rechazada por el tribunal.

“Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones”, había detallado la la vicepresidenta. Y había completado: “Que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019. Por ello mañana (por hoy) a las 11 a través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guion que montaron los fiscales”.

La vicepresidenta anticipó que había tomado esa decisión “ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel”. Incluso, dijo que “los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”.

En Tribunales receptaron el anuncio de la vicepresidenta con sorpresa, pero en forma inmediata rechazaron el pedido.

Si bien técnicamente un imputado puede utilizar cualquier momento del juicio para declarar, las veces que quieran, ese período termina al momento de iniciarse los alegatos; que es el momento de evaluar, para cada parte, todo lo que sucedió en el proceso.

CFK aseguró que los fiscales, en abierta violación del principio de defensa, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas.

Cada acusado tiene la posibilidad de decir sus “ultimas palabras” antes del veredicto, después de que hubiera hablado los acusadores y las defensas.

La negativa por parte del Tribunal es leída por la acusada y sus seguidores como una nueva demostración de lawfare.

El Código Procesal Penal de la Nación -la ley que rige como se desarrolla una causa judicial- establece en su artículo 378 que una vez iniciado el juicio oral el Tribunal “procederá, bajo pena de nulidad, a recibir la declaración al imputado”. El artículo 380 agrega que “en el curso del debate el imputado podrá efectuar todas las declaraciones que considere oportunas, siempre que se refieran a su defensa” y que “el presidente le impedirá toda divagación y podrá aún alejarlo de la audiencia si persistiere”.

En la práctica, las indagatorias de los acusados son parte de la prueba y por lo tanto una vez que se cierra el debate no podrían volver a declarar.

Eso significa que los acusados pueden declarar en el juicio todas las veces que quieran. Sin embargo, el artículo 393 del Código fija que “terminada la recepción de las pruebas, el presidente concederá sucesivamente la palabra al actor civil, a la parte querellante, al ministerio fiscal y a los defensores del imputado y del civilmente demandado, para que en ese orden aleguen sobre aquéllas y formulen sus acusaciones y defensas”.

Críticas de la oposición al requerimiento

La oposición volvió apoyar el desempeño de los fiscales y criticaron a la vicepresidenta por solicitar ampliar su declaración indagatoria. Mario Negri, diputado Nacional por Córdoba y presidente del Bloque de la UCR: “No hay relato que pueda hacer temblar la fuerza de las pruebas que los fiscales presentaron en la causa Vialidad. Cristina hizo ya su alegato en 2019, cuando a los gritos dijo que la Historia la había absuelto y eran los jueces los que debían rendir cuentas. Se equivocó: la Historia no la absuelve ni la absolverá”.

María Eugenia Talerico, ex vicepresidente de la Unidad de Investigación Financiera: “No hay privilegios si la ley no lo prevé. No corresponde. Cristina Fernández de Kirchner, los alegatos se pronuncian en base a la plataforma fáctica del juicio, establecida por los requerimientos de elevación”.

Ricardo López Murphy, Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires: “Haga su acto de stand up para que la aplaudan las mismas focas de siempre, Cristina Fernández de Kirchner. Dese un último gusto. Las pruebas son enormes y contundentes. No se va a poder escapar de la condena legal y el repudio social será colosal”. Alfonso Prat-Gay, ex Ministro de Economía: “Hay olor a pánico a la verdad”.