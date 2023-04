Las principales propuestas de los siete candidatos a intendente de Cipolletti

La semana pasada se llevó a cabo el debate de los candidatos por la intendencia de Cipolletti, en el que presentaron sus propuestas con vistas a las elecciones municipales que se desarrollarán el próximo 16 de abril. A menos de una semana de que se elija al nuevo intendente de la ciudad, estas son las principales propuestas que presentaron en campaña los siete candidatos que se postulan.

En las elecciones de Cipolletti se presentarán siete candidatos, cinco de ellos son hombres y dos mujeres.

Rodrigo Buteler – Juntos Somos Río Negro

Buteler es abogado y militante de Juntos Romos Río Negro, en 2011 desempeñó tareas como asesor legislativo y en 2015 fue designado como presidente del Directorio de Radio Televisión Río Negro Sociedad del Estado (RTRNSE). En el 2020 durante la gestión de la gobernadora Arabela Carreras fue designado como ministro de Gobierno y Comunidad, actualmente mantiene este cargo.

Rodrigo Buteler exponiendo sus propuestas durante el debate de candidatos.

Entre sus propuestas planteó “menos burocracia y más eficiencia para acompañar el desarrollo económico». Describió que piensa llevar esto a cabo a partir de «reglas de juego transparentes y flexibilidad para adaptarse a las posibilidades reales».

En su discurso destaca constantemente el diálogo permanente y la participación de todos los sectores de la sociedad. Para eso, detalló que piensa crear una serie de consejos en las distintas áreas del gobierno para que los vecinos también puedan formar parte. El consejo económico social, el consejo de seguridad, el consejo de planificación, son algunos de los que planteó, además piensa volver a formar las juntas vecinales.

«Tenemos que convocar a las universidades, a los consejos vecinales, entre todos planificar la ciudad para los próximos 50 años», destacó.

En relación a obras, prometió consolidar el parque industrial pero ademas, en un futuro, construir uno nuevo. » Vamos a trabajar en un consorcio publico-privado para desarrollar las obras», comentó.

Con respecto al transporte, el candidato de JSRN, manifestó que la ciudad creció mucho en los últimos años, pero el transporte público no mejora, por lo tanto, esta será una de sus tareas de la gestión. Expresó, “hace falta ponerle orden al crecimiento, y brindar un nuevo sistema de transporte para los vecinos».

Valeria Lo Caciatto – Cambia Río Negro

Lo Caciatto es una comerciante de la ciudad que fue elegida por el diputado y actual candidato a gobernador Aníbal Tortoriello. La fórmula está integrada mayoritariamente por mujeres.

Valeria Lo Caciatto planteando sus ideas durante el debate.

Entre sus propuestas, tiene como prioridad «que la ciudad sea sustentable, equilibrada e inclusiva”. Planteó que debe haber un equilibrio entre lo publico y lo privado. Y explicó que debe haber una mejor conexión con Neuquén ya que «Vaca Muerta nos abre una puerta al desarrollo«, destacó.

Estuvo de acuerdo con la propuesta de Buteler y reafirmó que «tenemos que pensar en un segundo parque industrial que permita proyectarnos«.

Otro punto que inquieta a la candidata de Cambia Río Negro es la habilitación del balneario en el Paseo Costero de la Isla Jordán. Detalló que «primero debemos mejorar el tratamiento de los líquidos cloacales«.

Explicó que un punto fundamental es el tema de las cloacas «debemos exigir un plan de cloacas, hoy Cipolletti está detonado por los líquidos cloacales en las veredas», recriminó.

Con respecto a seguridad, “vemos que la seguridad quedó a cargo del vecino, con los grupos de Whatsapp, las cámaras que instalan en cada casa, alarmas y seguridad privada ¿Y el Estado?”, cuestionó en una entrevista.

La candidata prometió un consejo de seguridad, similar a Buteler, «que esté conformado desde la justicia, policía y el vecino», detalló. Además explicó que en su agenda, la violencia de género es un tema fundamental. «Las casas de refugio tienen que estar en condiciones donde se contiene a la mujer y a sus hijos», declaró.

Antonio Barahona – Vamos con Todos

Barahona es el presidente de la empresa Pasedati S.A.S que el año pasado junto al gobierno y al INTA firmaron un convenio de investigación y desarrollo para la producción de cannabis medicinal con fines terapéuticos.

Antonio Barahona desarrollando sus propuestas durante el debate.

El candidato tiene tres objetivos principales, viviendas, servicios y restructuración del transito. «Hay que pensar en un cuarto y quinto puente, esto no da para más», dijo.

Además, planteó que la regularización de los servicios y la titularidad a los vecinos en los asentamientos es una cuestión fundamental.

En relación al desarrollo, criticó que «el parque industrial está en espera, no se realizan obras. Tenemos la posibilidad de Vaca Muerta. Uno ve a ciudades vecinas que se preparan y nosotros no, estamos dejando pasar el tren». Como solución, piensa atraer a los sectores para generar trabajo, invertir y «apresurarnos».

Prometió formar el departamento de Oficio, para que los jóvenes puedan aprender y «gestionar créditos que sean accesibles para que desarrollen lo que han aprendido».

Con respecto a los deportes fue tajante en su idea, «separaría el deporte del alcohol, no voy a permitir que se venda alcohol donde se practica deporte«, aseguró.

Al igual que otros candidatos, destacó la necesidad de volver a formar las juntas vecinales en la ciudad. «No sé por qué desaparecieron las juntas vecinales, siempre fueron necesarias, eso es institución, es verdad que hay que fomentarla», comentó. A partir de este punto aseguró que servirá para hacer mas trasparente la gestión municipal.

Además propuso generar un área para loteos sociales y apuntó contra las anteriores gestiones, «no se urbanizó, si recorren la Isla Jordán, ya hay loteos, ni que hablar de Balsa Las Perlas, sin servicios descontrolados, el municipio se tiene que hacer cargo de eso para vivir en dignidad», detalló.

Liliana Villegas – Frente Somos Unidad Popular y Social

Villegas es la titular de la Asociación de Propietarios de Taxis en la región patagónica y referente en su rubro desde hace más de 17 años. También es analista de sistemas y trabajó 12 años como asesora del Ministerio de Economía de Neuquén. Además, es referente de la mutual del Movimiento Unidad Popular (MUP).

Liliana Villegas detallando sus ideas durante el debate de candidatos.

La candidata planteó que «hoy la orientación de la economía debería ser sostener la producción primaria, deberíamos pensar y apuntar fortalecer el comercio y el desarrollo del turismo«. Y sostuvo que el municipio debe cambiar la política tributaria. «Si somos gobierno pienso cambiar y evaluar las diferencias de los costos de la mercadería», comentó.

En relación a la sociedad, piensa como fundamental «darle importancia a los jóvenes que están tan abandonados». Entre sus propuestas describió que Cipolletti necesita un balneario, «se lo merecen los cipoleños», aseguró. Y detalló que «tenemos que tener más bicisendas, una ciudad limpia, hay que entender la necesidad de convivir en familia«.

Hasta llegó a plantear que «sería importante tener un McDonalds«, ya que lo considera «parte de la crianza y el desarrollo de la adolescencia».

Ademas sostuvo que en relación al transporte, la licitación de los colectivos se debería realizar fuera de la provincia, «se tiene que transparentar», dijo. Y prometió «el boleto estudiantil para todos, desde jardín hasta la universidad».

En una carta que difundió en redes sociales confirmó que si es electa, «modificaremos de forma urgente el Código de Planeamiento Urbano. Le daremos entidad al Banco de Tierras Municipal, para que nuestros vecinos puedan acceder a la tierra disponible sin intermediarios».

Intendencia de Cipolletti Nunca hubo una intendente mujer Hasta el momento, el gobierno de la ciudad nunca tuvo a una mujer como la principal responsable. En estas elecciones se postulan dos candidatas.

Carlos Gustavo Neto – Alianza Unidad para la Victoria

Neto es un comerciante de la ciudad, y planteó principalmente que el gobierno de Cipolletti tiene que ser entre todos, «tiene que ser todo participativo, del vecino», destacó.

Carlos Neto planteando sus ideas para la ciudad durante el debate.

«Quiero que la gente participe, que se descentralice todo«, aseguró.

En relación a los espacios verdes, planteó que gestionará para que haya baños públicos en estos sectores, «pediría y gestionaría que no haya un solo lugar de estos que no este cerrado y que tenga baños, no tenemos posibilidad en un lugar publico», comentó.

El candidato criticó las gestiones anteriores y pidió que «el poder no nos obnubile». Y apuntó contra las demás fuerzas, «no tendría que haber mas cabida para ustedes, tendríamos que tener la posibilidad nosotros de cambiar las cosas«, criticó.

Sostuvo que la municipalidad debería estar en planta baja y que el centro de la ciudad debería tener wifi gratuito, «para que nosotros, a través de la modernización, podamos manejar las aplicaciones sin problema, en el estacionamiento medido por ejemplo», describió.

Ademas, pidió derogar la actual carta orgánica que tiene la ciudad, «debemos democratizar los actos de gobierno», concluyó.

Aldo Mildemberg – Primero Río Negro

Mildemberg es un exfuncionario de la gestión de Aníbal Tortoriello. Desempeñó funciones como director de Seguridad Ciudadana, luego pasó a ser director de Fiscalizaciones. Actualmente es el candidato del partido que lidera Javier Milei a nivel nacional.

Aldo Mildemberg, junto Valeria Lo Caciatto en el debate de candidatos.

Entre sus propuestas principales, plantea incentivar a los comercios y empresas mediante una reducción de la presión tributaria. «Los comercios y empresas que se instalen en la ciudad, tendrán un año de tasa comercial cero, y el segundo será al 25% o 50%, dependiendo la cantidad de empleados», describió.

Además aseguró que piensa bajar el gasto publico «desde la parte política». El candidato argumentó que la reducción piensa realizarla a partir de reducir la cantidad de empleados aunque «no vamos a despedir, vamos a capacitar y pasar a otras áreas, hay readecuar distintas áreas», comentó.

Mildemberg también sostuvo volver a formar juntas vecinales en los barrios para combatir la inseguridad, «hay combatir en conjunto el acceso a sustancias, no queremos ser Rosario. Tenemos que trabajar con la policía en conjunto», remarcó.

En relación a deportes, destacó que va a terminar la pista de atletismo, la cual considera «una herramienta tan importante para nuestros atletas». Además detalló que se debe llevar el deporte a los barrios para «sacar a los chicos de la droga y el alcohol».

Propuso formalizar la ficha limpia y el voto con boleta única en papel. «Las elecciones tienen que ser separadas de las provinciales y las nacionales, que se conozcan los candidatos», destacó.

Con respecto a obras viales, Mildemberg planea buscar financiamiento para trabajar en la Avenida Peron e Illia, «se tiene que unir la Ruta 22 con el tercer puente«, argumentó. Además aseguró que realizará la apertura de Miguel Muñoz o España para unir Fernández Oro con Tres Arroyos.

En relación al transporte, comentó que piensa sumar nuevos recorridos para unir los distintos puntos de la ciudad.

Por otra parte, confirmó que creará la agencia de desarrollo territorial, «para que dependa directamente del intendente», que estaría conformada por empleados municipales. En relación a este tema, opinó sobre los terrenos irregulares, «no le podemos prohibir el titulo a la gente que pago el terreno, en lugar de prohibir, trabajemos en la margen sur de la ciudad, tiene que haber centros urbanos».

Claudio Lisarrague – Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FITU)

Lisarrague es un trabajador bancario de la ciudad. Es el referente del Frente de Izquierda para estas elecciones en Cipolletti.

Claudio Lisarrague exponiendo sus propuestas en el debate de candidatos.

Como primera medida, planteó que «es necesario que el costo de la canasta sea cubierta en principio de los empleados municipales«. Y acercó la idea de comenzar a trabajar seis horas, cinco días a la semana.

Criticó que proceso de matriz productiva está desapareciendo en la ciudad, por lo que hay que «invertir las medidas».

Aseguró que deben haber más salas de asistencia y jardines maternales municipales. Opinó sobre la realidad de la ciudad y dijo que «los comedores están llenos de chicos, esos son los problemas que vemos».

El candidato de Izquierda detalló tres proyectos en su campaña, «que todos cobren lo mismo que una maestra» y que haya rotación en los cargos para que «nadie se atornille». Un control bajo gestión de los trabajadores, que sea un «control democrático va a permitir mas claridad, que todos los datos sean públicos y evitaría malversación o negociados», comentó.

Por otro lado, trajo nuevamente a discusión la idea de «separación de la iglesia y el estado«. Apuntó «no se puede subsidiar a los grupos religiosos, implica que se metan en problemas de educación y salud, creemos que es importante dejar en claro eso, el estado no puede subvencionar a las instituciones«, describió Lisarrague.

Prometió la «municipalización» del transporte público ya que «nadie sabe cuanto ganan las empresas». Con respecto la infraestructura, criticó que el déficit es altísimo y aseguró que la solución sería «cobrar impuestos a las empresas para generar infraestructura«.

Concluyó diciendo que su prioridad van a ser las mujeres y los barrios populares. Piensa crear nuevos centro de refugio ante la violencia de genero y planes para que afrontar el tema de la vivienda en la ciudad.