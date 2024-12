Las promesas de Javier Milei que los libertarios no empujaron en el Congreso

El presidente Javier Milei hizo varias promesas legislativas que quedaron a mitad de camino. En el que fue el primer año del gobierno de La Libertad Avanza, el oficialismo no impulsó (y hasta boicoteó) algunas de las iniciativas que anunció con bombos y platillos y que, en buena medida, estaban alineadas con su discurso “anti-casta”.

El caso más resonante fue el de Ficha Limpia, pero no fue el único. Tampoco corrió mejor suerte la democratización de los gremios, ni la reforma a los fueros de la política –que anunció el vocero Manuel Adorni cuando estalló el caso del ahora exsenador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay por llevar más de US$ 200.000 sin declarar. La tan anunciada Ley Hojarasca tampoco avanzó y ni hablar del Presupuesto 2025 que, bajo el lema “el déficit cero no se negocia”, el oficialismo truncó su debate en comisión.

El 1 de marzo, Milei anunció pocos proyectos en la que fue su primera apertura de sesiones ordinarias. Ante la Asamblea Legislativa, el libertario se comprometió a impulsar un paquete “anti-casta” que incluía Ficha Limpia y la democratización de los gremios. Concluido el año, ninguna de las dos iniciativas vio la luz y fue precisamente el oficialismo el principal responsable de que así sea.

En el caso de Ficha Limpia, luego de que fracasaran las dos sesiones en Diputados (en la segunda, ocho libertarios vaciaron el recinto), el propio Milei salió a decir que el proyecto que sus propios diputados habían acompañado en comisión no era bueno. Puso a trabajar al abogado Alejandro Fargosi en una nueva versión que estaría lista a comienzos de este mes.

El texto sigue sin aparecer y la semana pasada, cuando Milei recibió a los diputados de la UCR en Rosada, les aseguró que siguen trabajando en el asunto. Mientras tanto, las sospechas de que boicotearon el texto para que Cristina Kirchner pueda ser candidata en las elecciones 2025 y así confrontar con ella siguen pululando.

Algo similar ocurrió con la democratización de los gremios, que entre otros ítems le ponía fin a la reelección indefinida de la dirigencia; también incluía una serie de mecanismos para transparentar los sindicatos. El oficialismo prefirió “no dar la pelea” en ese momento y le quitó su apoyo a la UCR, que terminó impulsando el tema anunciado por Milei el 1 de marzo.

La reforma a los fueros de la política fue una promesa que duró apenas un tuit. El supuesto proyecto, que jamás se presentó, se conoció por Adorni cuando, a través de la red social X, anunció que se convocaría a extraordinarias este mes, para tratar ese y otros temas. No hubo extraordinarias y el proyecto jamás se presentó. Quedó como un mero anuncio en medio del escándalo de Kueider.

Más allá de la casta

Más allá de los proyectos “anti-casta”, también hubo otras dos iniciativas que fueron protagonistas del relato del Gobierno, pero que tampoco prosperaron en el Congreso. Al menos este 2024.

Por un lado, nada menos que el Presupuesto 2025, que el mismísimo Milei fue a presentar –como nunca antes hizo un presidente— al Congreso de la Nación. Tras semanas de debate y al filo de la firma del dictamen, LLA frenó el debate en la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados hasta nuevo aviso.

De esta manera, y bajo el argumento de que no se había llegado a un acuerdo con la oposición, el Gobierno se garantizó la prórroga de la “ley de leyes” por segundo año consecutivo: es decir, discrecionalidad casi plena para el manejo de los fondos.

El proyecto estrella de uno de los ministros favoritos del Presidente tampoco avanzó en el Congreso. Se trata de la Ley Hojarascas, impulsada por Federico Sturzenegger, que deroga unas 70 leyes para “lograr un cuerpo jurídico más pequeño, ordenado y justo”. La iniciativa tuvo un gran despliegue mediático, pero el oficialismo jamás empujó el tema en comisiones.