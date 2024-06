Ley Bases: el Oficialismo va por el dictamen pero Pichetto alejó los votos para privatizar Aerolíneas

El oficialismo intentará firmar este martes, con apoyo de los bloques dialoguistas, el dictamen de la Ley Bases y el paquete fiscal, aunque el bloque presidido por Miguel Pichetto alteró los planes del Gobierno al resolver, con argumentos jurídicos, no insistir en la privatización de Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios públicos. Esa decisión arrastró al PRO y la UCR, y alejó a La Libertad Avanza de los votos necesarios en el recinto.

El debate se dará este martes en dos tandas: a las 15 se reunirán las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales por la Ley Bases, y a las 18 se tratará el paquete fiscal en Presupuesto. La intención del oficialismo es sesionar este jueves a las 9 y dar por cerrada, al fin, la discusión que acaparó los primeros seis meses de la gestión de Javier Milei.

Tras una reunión en las oficinas del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal, se fueron con la sensación de que no tendrán los votos necesarios para privatizar Aerolíneas, el Correo y RTA (Radio y Televisión Argentina), las tres empresas que fueron quitadas del listado en el Senado por un supuesto acuerdo con los dialoguistas, luego negado por el Gobierno.

La Casa Rosada pretendía que Diputados insistiera en pasar a manos privadas esas tres compañías, pero este lunes Hacemos Coalición Federal terminó de enterrar los planes, aunque lo hizo con argumentos técnicos y no de fondo: como el listado fue recortado por decisión del oficialismo antes de la votación en el Senado, consideraron que no era posible insistir.

De alguna manera, la posición de Hacemos se sobrepuso también a la interna radical, donde había dos posturas divididas: por un lado la encabezada por el jefe del bloque, Rodrigo De Loredo, quien estaba a favor de privatizar Aerolíneas; y por otro, quienes reclamaban respetar los cambios del Senado, como el mendocino Julio Cobos y los diputados referenciados en el neurocientífico Facundo Manes.

Ley Bases: el oficialismo perdería la batalla de las privatizadas

Todo indica que el oficialismo se resignará a perder la batalla de las privatizaciones para no poner en peligro el dictamen conjunto con los dialoguistas. En ese despacho se aceptará la Ley Bases con todos los cambios introducidos por el Senado (incluyen también retoques al RIGI y la reforma laboral, entre otros), con la intención de resolver el tema en el recinto en una sola votación.

En el paquete fiscal, en tanto, sí se insistirá en reponer el impuesto a las Ganancias y retomar los cambios en Bienes Personales, tal como pidió el Gobierno. La UCR y la Coalición Cívica también pedirán insistir en otro artículo para recortar el gasto tributario del Estado (apunta contra el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego), pero lo harían con la sola intención de exponer los votos en contra, ya que el Senado lo rechazó con dos tercios y no tendrán esa mayoría para insistir.

Previo al primer plenario se darán las últimas negociaciones. A las 9 se reunirá el bloque radical, mientras que a las 12 desembarcarán en el Congreso los gobernadores de la ex alianza Juntos por el Cambio y el mandatario cordobés, Martín Llaryora, aprovechando un viaje a Buenos Aires para participar del Encuentro Federal por la Memoria con motivo de los 30 años del atentado terrorista a la AMIA.

Los gobernadores se reunirán con diputados de la UCR, Hacemos e Innovación Federal, que esperan que haya algún pronunciamiento para reforzar, sobre todo, la reposición de Ganancias (con la excepción del chubutense Ignacio Torres, que rechaza la vuelta del impuesto). Esperan llevar ese mensaje a una cumbre final con Rolandi e Ibarzábal prevista para las 13, donde harán el “poroteo” final para ese capítulo, que en la versión original fue aprobado con 132 votos (solo tres más que el quórum).

Ley Bases: la decisión de Miguel Pichetto

Hacemos resolvió no colaborar con el oficialismo en privatizar esas tres compañías porque fueron retiradas del listado por el miembro informante de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, antes de ser sometidas a votación en el Senado, cuando la ley ni siquiera se había aprobado en general. ¿Hubo mala praxis en el oficialismo? Así lo interpretaron varios en el bloque de Pichetto.

“Las privatizaciones fueron retiradas del dictamen por Abdala antes de que se vote. No pueden reincorporarse. No podemos insistir en un tema que no fue tratado. Si el Gobierno quiere insistir en las privatizaciones, puede mandar leyes a lo largo del año”, argumentó el rionegrino a Diario RIO NEGRO.

Pichetto arribó a esta posición tras un fin de semana donde evaluó en detalle, junto al diputado por Córdoba Agost Carreño, la versión taquigráfica del Senado, un acta parlamentaria del año 1995 y antecedentes de fallos de la Corte Suprema. Tras ese análisis, primó la voluntad de prevenir una eventual judicialización.

Con todo el material sobre la mesa, Agost Carreño fue el encargado de comunicarle a Rolandi, vía llamada telefónica, la postura de Hacemos. Fue horas antes de la reunión en las oficinas de Menem. El segundo de Guillermo Francos recibió con sorpresa y preocupación la noticia.

Las tratativas se trasladaron entonces al despacho de Menem, donde también asistieron el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni; los presidentes de las tres comisiones del debate, Santiago Santurio, Nicolás Mayoraz y José Luis Espert; Silvia Lospennato y Silvana Giudici por el PRO; Carla Carrizo, Karina Banfi y Pamela Verasay por la UCR; Emilio Monzó por Hacemos; y Juan Manuel López por la Coalición Cívica.