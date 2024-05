Ley Bases en el Senado: «No aceptamos presiones de nadie, haremos lo necesario en beneficio de los rionegrinos», afirmó López

En el Senado ya inició este martes el tratamiento en comisiones de la Ley de Bases y el paquete fiscal, que ya tuvieron la media sanción de la Cámara de Diputados. En Río Negro, el gobernador Weretilneck impulsa el voto a favor, con rechazo a Ganancias al igual que su par de Chubut, Ignacio Torres. «El voto de Juntos, expresado a través de la Senadora Mónica Silva será totalmente a conciencia», salió a aclarar el presidente del bloque de legisladores de JSRN, Facundo López.

En ese sentido, afirmó que «como lo manda su historia y su razón de ser, Juntos Somos Río Negro hará valer su voto en el debate de la Ley Bases en el Senado solamente pensando en los rionegrinos, sin dejarse presionar por los que piden el rechazo como por quienes promueven su aprobación».

López también remarcó que «el voto de Juntos, expresado a través de la Senadora Mónica Silva será totalmente a conciencia, habiendo analizado las cuestiones que afectan a los rionegrinos, porque esa es nuestra misión: resguardar los intereses de nuestros comprovincianos. Nunca fuimos unos levanta manos automáticos ni rechazadores automáticos».

Agregó que «no lo fuimos en el Gobierno de Alberto Fernández ni lo seremos ahora. No hay lugar para los fundamentalismos, por eso siempre fuimos un partido dialoguista, abierto a las negociaciones y al debate. Eso sí, ya lo aclaramos y lo volvemos a repetir, no nos vamos a dejar maltratar por nadie, ni de un lado, ni del otro”.

López apuntó a «partidos identificados con Unión por la Patria» y señaló que «eligieron presionar mediáticamente a nuestra Senadora, y en definitiva a Juntos, para que rechace la Ley Bases». En ese sentido, dijo que «es fácil hacerlo desde el cómodo lugar de la oposición provincial, sin ninguna de las responsabilidades que tiene nuestro Gobierno».

El jefe de la bancada de JSRN aclaró que «así como no dejamos que la oposición nos diga lo que tenemos que hacer, tampoco permitiremos que el oficialismo nacional nos extorsione para que votemos a favor«, y sostuvo que «votamos por convicción, no por presión ni por extorsión, simplemente porque no tenemos patrones en Buenos Aires ni nos ata cualquier pertenencia a ninguna fuerza nacional».

Finalmente, Facundo López ratificó que «nuestro compromiso es con los rionegrinos y su bienestar, no con el Frente o cualquier otro Partido. Es por ello que haremos todo lo que sea necesario para lograr lo que los rionegrinos necesitan, porque es nuestra responsabilidad porque para eso la gente confió en nosotros con su voto».