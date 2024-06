Ley Bases: “Que la senadora Crexell se abstenga de votar para que no comprometa al resto del Senado”, dijo Parrilli

El senador de Unión por La Patria de Neuquén también cuestionó a la senadora Lucila Crexell por la polémica designación como embajadora ante la Unesco y le pidió que se abstenga de votar en la sesión que se trata la Ley Bases.

“Crexell ha estado en los medios con una actitud que no sabemos si es verdad o no. Lo cierto es que hay una denuncia penal por el posible delito de cohecho”, expresó Parrilli.

“No se si es delito o no pero lo cierto es que si queremos tener seguridad jurídica, no tener desprestigio en el Senado por la conducta de algunos senadores, me parece que lo más correcto es Crexell se abstenga de votar el día de hoy para que no comprometa al resto del Senado en una actitud que desde el punto de vista político detesto”, criticó duramente.

La polémica comenzó ayer cuando se filtró el expediente con la designación de Crexell quien dijo que iba a votar a favor de la ley aunque antes lo había hecho en contra.

El senador Parrilli también cuestionó la Ley Bases y dijo que afectará terriblemente a las empresas pequeñas y medianas.

“Hoy la bandera debería estar izada a media asta porque como dijo un representante de las pymes, la sanción de esta ley implica una condena de muerte para las pequeñas y medianas empresas”, calificó.

“Se recordará como un día trágico para las pequeñas y medianas empresas”, sentenció.