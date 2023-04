Elecciones 2023: llaman a no votar por candidatos «antimapuches»

El Espacio de Articulación Mapuche y Construcción Política convocó a no votar en las elecciones del próximo domingo a los candidatos que “hicieron gala del racismo” e incluyó en la lista a los dos principales aspirantes a la gobernación en Río Negro: Alberto Weretilneck y Aníbal Tortoriello.

El EAM enumeró las políticas que mantienen frenado el relevamiento territorial de la ley 26.160, la participación en foros “anti mapuche” como los de Consenso Bariloche, la campaña contra los denominados “pseudo mapuches” y la promoción del “extractivismo” minero entre las conductas reprochadas a los políticos de distintos partidos y alianzas.

El Espacio de Articulación Mapuche es una organización barilochense que impulsa “la interculturalidad con sentido crítico” y que no se referencia con una comunidad en particular. Está integrada no solo por mapuches de distintas procedencias sino por “wenüy”, es decir “amigos y amigos que se sienten solidarios con el pueblo mapuche”, según explicaron.

En su pronunciamiento se manifestaron en contra del “negacionismo, el racismo, la militarización y el extractivismo” que advierten en las posiciones “de los principales partidos políticos”. Llamaron a examinar las conductas y discursos de los candidatos y los confrontaron con los reclamos históricos de los pueblos originarios. “Para la efectivización de nuestros derechos, en Río Negro no votes candidatos antimapuches”, exhortaron en su documento.

A Weretilneck, quien se presenta como candidato a gobernador por JSRN, el Espacio de Articulación lo cuestionó por “incurrir en numerosas declaraciones antimapuche”. Señaló como “una de las más desorbitadas” las que expresó en la prensa nacional en marzo de 2021, cuando dijo que los incendios que por esos días provocaron gran destrucción en Lago Puelo y alrededores fueron desencadenados “por tres integrantes radicalizados de las comunidades mapuches” y aseguró que contaba con “pruebas”. Aunque luego “nunca las aportó y tampoco se desdijo”.

También le reprocharon haber interrumpido el relevamiento territorial de comunidades indígenas durante sus gobiernos anteriores, y culparon a la actual gobernadora, Arabela Carreras, por no haberlos impulsado hasta la actualidad.

Críticas para todos los sectores

La organización también acusó a la exdiputada nacional radical y actual candidata a legisladora Lorena Matzen, porque “dio sobradas muestras de desconocer la legislación nacional e internacional en materia de derechos indígenas y tampoco saber qué función cumple el INAI”.

Según dijeron, “participó con entusiasmo de los foros de Consenso Bariloche”, a los que definieron como una “cloaca antimapuche” y en los que también participó como “moderador” el periodista Antonio Zidar, primer candidato a legislador por la UCR en el circuito Andino. Según el EAM, “desde que Zidar asumió la dirección de unos de los principales diarios locales, el medio adquirió un desaforado tinte antimapuche, que antes no tenía”.

En su recuento señalaron también que el candidato a gobernador por Cambia Río Negro Aníbal Tortoriello en representación del partido PRO, es “otro racista que pretende saldar las deudas que tiene el Estado con el pueblo mapuche a través del despliegue del Ejército.

La organización sostuvo además que “el peronismo en sus diversas variantes no logró superar una contradicción fundamental: mientras habla de derechos humanos e inclusión, abraza sin rubor alguno las fórmulas extractivistas destructoras del Wallmpau, con Cristina Fernández a la cabeza”.

Recordó que “sin ir más lejos fue un ministro de Seguridad peronista el que ordenó el desproporcionado operativo que desalojó una comunidad mapuche en Villa Mascardi y fue un ministro de Ambiente peronista quien frenó la declaración del pillán Lanin como ´sitio natural sagrado mapuche´”.

También refirió que los seguidores rionegrinos del candidato presidencial Javier Milei abogan porque el pueblo mapuche “no exista”. Dijeron que el recuento podría ser más extenso, pero consideraron suficientes los ejemplos. “Hay que ponerle coto permanente racismo, atropello a las leyes y a la reivindicación del genocidio que terminó con la libertad de nuestro pueblo”, afirmaron desde el EAM, sobre los candidatos “antimapuches”.

Dijeron que ese organismo “adhiere a las formas mapuches tradicionales de hacer política, con el trawün como instancia fundamental de toma de decisiones”. Y que los partidos políticos “con sus verticalismos y liderazgos jerárquicos nada tienen que ver con la horizontalidad y circularidad” que ponían en práctica las comunidades mapuche “en sus tiempos de libertad”.

Pero aun así decidieron aportar su opinión en el entendimiento de que “hay pu lamngen, pu peñi y pu wenüy que consideran que con sus votos pueden aportar a una mejora en la sociedad en las próximas elecciones”.

Convocaron a tener en cuenta los antecedentes y prioridades de cada uno de los candidatos y sostuvieron que las conductas impugnadas se enmarcan en un proyecto general “que no quiere al pueblo mapuche ni a ningún otro pueblo indígena en los territorios”.