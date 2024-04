Al vicerrector de la Universidad del Comahue le «llamó la atención» que Llancafilo no dé quórum: «La palabra vale»

El apoyo a la marcha universitaria, que movilizó a unas 30.000 personas en Neuquén, y la posterior ausencia de diputados a la sesión que buscaba discutir el presupuesto de las universidades generó un gran rechazo en distintos sectores. El legislador del MPN, Osvaldo Llancafilo, justificó su ausencia, pero las críticas siguieron apareciendo y una de ellas fue por parte del vicerrector de la Universidad Nacional del Comahue. En RÍO NEGRO RADIO, Paul Osovnikar, dijo que «le llamó la atención» y que para él «la palabra todavía vale». Además, habló sobre las auditorias que se realizan anualmente.

La ausencia del diputado nacional por el MPN, Osvaldo Llancafilo, sigue cosechando críticas. El legislador consideró que el tema terminó metido en la grieta y cuestionó que quienes «congelaron en la gestión pasada el presupuesto» hoy quieran «marcar el camino» al resto de la oposición.

Las justificaciones no fueron suficientes y hoy las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue hablaron sobre su posición. «Me llamó la atención porque para mí la palabra todavía vale«, manifestó su vicerrector, Paul Osovnikar.

Comentó que en una reunión con Llancafilo, el legislador dijo que «iba a acompañar, o al menos mencionó que estaba prevista esta reunión plenaria donde sabía que no solo iba a tratarse el presupuesto universitario».

«La política no nos deja de sorprender», señaló. «Por eso muchas veces este uno entiende el descreimiento que hay de la de la sociedad», reflexionó. Además, detalló que no fue el único ausente, «también se han comportado de la misma manera otros que estuvieron en la marcha y después no dieron quorum». De Neuquén, lo mismo pasó con Pablo Cervi.

Osovnikar indicó que «mientras tanto, las universidades siguen sin el presupuesto adecuado porque se desvía el eje de la discusión».

El vicerrector precisó que la Universidad Nacional del Comahue «está recibiendo hoy recién una partida que no alcanza los 200 millones de pesos para su funcionamiento«. «Estamos generando deuda y dejando de realizar actividades que son fundamentales para la Universidad y para la sociedad», dijo.

Se trata de las actividades de extensión y además de la posposición de las salidas de campo de estudiantes. «Lo que se pretende es que tenga el presupuesto que corresponda», agregó.

Osovnikar aseguró que los mensajes acerca de auditorias y adoctrinamiento «son distorsivos para evitar el problema». «La universidad no va a cerrar, pero lo que no queremos es que sea una universidad para pocos«, finalizó.

El vicerrector de la Universidad del Comahue habló sobre las auditorías

Paul Osovnikar aseguró que «hay un desconocimiento impresionante sobre cómo funciona la universidad», o al menos la del Comahue.

Explicó que el centro de estudios tiene que «rendir cuenta cotidianamente». Señaló que deben presentarse anteproyectos de presupuesto y de distribución presupuestaria, con la intervención del Consejo Interuniversitario Nacional.

Además, se realiza una «auditoría interna» donde, según detalló, se audita rigurosamente «lo que se debe cambiar y cuando no se respetan los procedimientos«. «Eso termina en la Auditoría General de la Nación«, comentó, que se encarga luego del resto.

«En el caso de lo financiero, nos tenemos que regir por las finanzas de nivel nacional, donde hay un sistema dentro de la propia Universidad que realiza los controles cotidianamente», agregó.

Osovnikar aseguró que afirmar que no se auditan las universidades, «en el caso de la Universidad Nacional de Comahue, es falso».

Por último, criticó que las autoridades del centro de estudios deban «destinar tiempo en cuestiones para los cuales no fueron elegidos». «Fuimos elegidos para proyectar, para generar nueva oferta académica, para modificar los planes de estudio, y más. Y, sin embargo, tenemos que andar mendigando para evitar que esté la Universidad, tenga que tener mayores conflictos de los que tiene», cerró.

