Llancafilo no dio quórum para debatir el presupuesto de universidades: «se coló la política»

El Movimiento Popular Neuquino ayer planteó su apoyo a la masiva marcha universitaria federal que se hizo en todo el país y que movilizó a unas 30.000 personas en Neuquén, pero su representante en el Congreso, Osvaldo Llancafilo, no dio quórum este miércoles para la sesión especial que iba a tratar el conflicto presupuestario. ¿Por qué? El legislador consideró que el tema terminó metido en la grieta y cuestionó que quienes «congelaron en la gestión pasada el presupuesto» hoy quieran «marcar el camino» al resto de la oposición.

Llancafilo informó que hace dos semanas se reunió con la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, y le manifestó personalmente que, en caso de sesión especial por el presupuesto universitario podían acompañar, «mientras no se colara la política».

La sesión, que había sido solicitada por el bloque de Unión por la Patria, se cayó por falta de quórum. Solo participó la izquierda, algunos diputados de la UCR y de Hacemos Coalición Federal.

«Lamentablemente, hoy en la Cámara se aprovecha una genuina movilización de miles y miles de argentinos, en una causa justa, para incorporar temas en una sesión especial que nada tienen que ver con el reclamo universitario y educación pública de ayer», dijo a Diario RÍO NEGRO.

Puso como ejemplo que se incorporaron al temario proyectos de diputados como Maria Eugenia Vidal y «claramente eso tiene una connotación político partidaria».

«Mejorar el presupuesto de las universidades lo compartimos y estamos haciendo gestiones para avanzar en la actualización del presupuesto, en lo que no acordamos es que los mismos que en la gestión pasada congelaron el presupuesto de las universidades y no enviaron los fondos correspondientes a obras para educación en la provincia quieran marcar el camino de lo que no hicieron mientras gobernaron», sostuvo.

«Es hora de terminar con la grieta en la Argentina y de que se busquen caminos de diálogo resolutivo de los problemas que tiene el país», planteó Llancafilo.

El legislador no hizo mención a la marcha universitaria federal en sus redes ayer, pero sí el MPN. Hubo dirigentes como el intendente Mariano Gaido y diputados provinciales que participaron de la marcha en Neuquén. El gobernador Rolando Figueroa tampoco asistió.