Llancafilo sobre el paro de ATEN: «Me llama la atención, porque venimos trabajando»

El ministro de Educación y Gobierno de Neuquén, Osvaldo Llancafilo, informó que hoy estará el informe definitivo por el «sabotaje» en la caldera de la Escuela 354. «Hay que decir claramente lo que sucedió. Allí hubo una situación en la que fueron víctimas de un inadaptado que colocó en la cámara de combustión una madera de 60 centímetros, no obedece a falta de mantenimiento», recalcó.

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, el funcionario no quiso mencionar a ATEN, pero señaló: «He leído en términos generales algunas cosas que se han dicho. Insisto, esto tiene que ver con el ‘hablemos sin saber’, sin ninguna rigurosidad técnica. Hoy se confronta un trabajo serio, donde está claramente comprobado».

Llancafilo aseguró que «el informe final va a demostrar» la versión del gobierno. Informó que en febrero se concretó el service de la caldera en la Escuela 354, pero además se realizaron otras intervenciones, entre siete y diez, que están registradas en el sistema. «¿Eso es falta de mantenimiento? No, el mantenimiento se estaba realizando», cuestionó y remarcó que se trata de «una persona ajena a la institución» que saboteó el sistema de calefacción con una madera de 60 centímetros.

«No tiene sentido estar confrontando una opinión subjetiva, sin fundamento técnico y que roza más lo político. Aquí lo que se viene buscando hace tiempo es poder generar conflicto sobre situaciones que son debidamente atendidas”, sostuvo el ministro. Destacó la labor del arquitecto Javier de la Vida, «una persona formada, recibida con título», a cargo del área técnica, y de la firma que lleva adelante el service, «una empresa reconocida, con una trayectoria de muchos años que trabaja también en el privado, que nunca pondría en riesgo su fuente de trabajo».

Por eso, insistió: «Lo que estoy diciendo no es una opinión, no es subjetivo. Muchas veces uno contrasta esto con opiniones, publicaciones de redes sociales, donde se aplica este esquema de hablemos sin saber, personas que no están formadas opinando sobre cuestiones técnicas que hacen al mantenimiento de las calderas».

Llancafilo se mostró sorprendido por el paro de ATEN del lunes. «No soy de vincularme en cuestiones internas, cada una tiene su vida democrática, opinar sería hacerlo desde el desconocimiento. Pero tengo que decir que a mí me llama la atención lo que pasó entre el viernes y ayer, porque venimos trabajando en mesas técnicas, reuniéndonos, poniendo sobre la mesa los problemas que tenemos», enfatizó.

«El 98% de las escuelas de Neuquén tiene presencialidad plena»

El ministro de Educación y Gobierno indicó que el 98% de las escuelas de Neuquén tienen presencialidad plena. Si bien no quiso «minimizar» el 2% restante, pidió no «dramatizar y mediatizar cuestiones que tienen muchas veces que ver con el uso que cientos de personas hacen del edificio».

Afirmó que «esta semana va a estar resuelta» la situación del CPEM 69, porque Hacienda autorizó los cargos de los auxiliares de servicio que faltan. El CPEM 40 también «debería retomar la presencialidad», ya que están finalizando los «desperfectos y mejoras».

Llancafilo reconoció que «Neuquén hoy tiene un déficit en infraestructura de escuelas técnicas». Por eso, ya se está construyendo la EPET 23, con una inversión de más de 1.650 millones de pesos, y se licitó la obra de la EPET 25, que costará unos 1850 millones de pesos.

