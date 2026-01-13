Llegaron los dos filtros para mejorar la provisión de agua en Villa El Chocón

Los dos filtros a presión rápida para mejorar la captación del agua en en lago Ezequiel Ramos Mexía que dispuso el Ente Provincial de Agua y Saneamiento -Epas- para El Chocón ya están en la villa. Estarán destinados a la planta potabilizadora y a un barrio para brindar mayor seguridad a la población. La aparición de las cianobacterias en determinados sectores del lago llevó a las autoridades a tomar una serie de medidas, entre las que están estos filtros.

Las medidas adoptadas por las autoridades locales y provinciales ante la aparición del fenómeno de cianobacterias potenciado por las altas temperaturas, en zonas específicas del lago, incluyeron la disposición de los filtros.

El personal del EPAS fue el encargado de trasladar los dos filtros a presión o de rápida acción para su instalación tanto en la planta potabilizadora como en el barrio Llequén. Así fue acordado en la última reunión que hubo entre autoridades provinciales y municipales para abordar esta temática.

Los equipos debieron desmontarse de un sector en la capital neuquina y fueron trasladados hasta la villa. Estos filtros estaban afectados al río Neuquén, pero como ya no se suministra agua desde ese cauce no se utilizaban.

Las tareas que siguen son el montaje de los filtros para sumarlos al sistema de agua potable en la villa. Se busca con esta medida tener un doble proceso de filtrado del líquido y a la vez, permitir el mantenimiento en la planta en época de invierno cuando los consumos diminuyen.

Al respecto, el intendente Pablo Di Fonzo aclaró que estas son obras de infraestructura que la municipalidad solicitó desde hace muchos años y que se mantenía en espera. «Celebramos la celeridad con la que se resolvió y agradecemos al gobierno provincial y EPAS por los trabajos que vienen llevando a cabo en la villa», apuntó Di Fonzo.

Plan de mejora del agua potable

Con estos dos filtros se buscará mejorar el servicio en toda la población de El Chocón. Hay un «plan de mejora del servicio en toda la localidad que se viene ejecutando en esta gestión que permitió mejorar la captación de agua y los reservorios», apuntó el jefe de Servicio Epas en El Chocón, Fabián Salas.

El plan de acción coordinado entre Provincia y municipio contempla el monitoreo permanente de las cianobacterias, por un lado; sumado a la información tanto para la población como para el turismo sobre los lugares establecidos para uso adecuado del espejo de agua que busca garantizar el cuidado de la salud.

En tanto, se recordó que el agua que se suminsitra desde el Epas para el consumo humano «es segura y apta» según resultan de los análisis y muestreos que se realizan de manera permanente, de acuerdo a lo indicado por el presidente del organismo provincial, Gustavo Hernández.