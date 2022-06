Lo que dijo Cristina «es doloroso», dijo el Movimiento Evita rionegrino

Las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el cierre del plenario de la CTA en Avellaneda, sobre los movimientos sociales no cayeron bien entre las agrupaciones sociales. «Esas palabras duelen porque se refirió a las compañeras mujeres y fueron nuestras compañeras mujeres las que aseguraron las ollas durante la pandemia», dijo Lorena Alan, responsable del Movimiento Evita rionegrino, que maneja unas mil personas en la provincia.

Alan respondía así las palabras de la vicepresidenta que sostuvo que “el Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales. No pueden seguir tercerizadas. El Estado debe tener el monopolio (de las políticas sociales). El Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto. A mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja. Sobre todo las mujeres, que son la más explotadas. Que revuelven y que son las que más las basurean en prácticas misóginas y machistas”.

Lorena Alan consideró que la vicepresidenta no apuntó exclusivamente contra el Movimiento Evita, ue encabezan Pérsico y Fernando Navarro, y que ejerce un rol clave en el armado político que sostiene al presidente Alberto Fernández. «Cada uno puede tomarlo de la manera que sea. El Movimiento Evita no se sintió tocado. No fue solo para el Evita sino para el conjunto de las organizaciones sociales», opinó Alan.

Pero si lamentó las palabras de Cristina Fernández al considerar que lo que se hace en las organizaciones «no es trabajo». «Nosotros venimos laburando desde hace mucho tiempo, con las organizaciones sociales. Creemos que la economía popular es trabajo, no tercerización. Día a dia, estamos en el territorio, con los vecinos, con los más humildes. Duele, porque sentimos que no somos reconocidos», dijo Alan.

Y agregó: «Yo no voy a negar que habrá unos cuantos que hoy cobran un Potenciar trabajo y no dan ninguna contraprestación, pero nosotros hemos organizado a los trabajadores, en talleres, en huertas. Y esas palabras duelen oporque se refirió a las compañeras mujeres, y fueron nuestras compañeras mujeres las que aseguraron las olllas durante la pandemia.. y no fueron explotadas. Eso fue doloroso».

Escuchá la entrevista completa a Lorena Alan, responsable del Movimiento Evita rionegrino, que maneja unas mil personas en la provincia., en Digan lo que Digan, por RN Radio.

Sintonizá RN RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.