En Neuquén los planes sociales alcanzan a 40.000 personas

En la provincia de Neuquén hay unas 40.000 personas que reciben planes sociales o programas de asistencia del Estado por situaciones de desempleo o vulnerabilidad social. El número se reparte entre los que otorga el gobierno provincial y los de Nación, con sumas que pueden alcanzar los 19.000 pesos a cambio de contraprestaciones a través de cooperativas o algún sindicato.

Los subsidios o planes sociales volvieron a quedar como eje de debate político, ya no por iniciativa de espacios de derecha, sino dentro del propio kirchnerismo tras las declaraciones que realizó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Día de la Bandera. «A mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja», apuntó.

También planteó que el número de planes sociales actuales no se condice con el nivel de desocupación, sino que evaluó que deberían ser menos.

El director de Planes Sociales de la provincia, Ricardo Soiza, indicó ayer a RÍO NEGRO que en Neuquén hay alrededor de 40.000 beneficiarios, de los cuales entre 23.000 y 24.000 dependen de su cartera. «Del resto no tenemos jurisdicción», dijo sobre los que otorga la Nación a través de programas como el Potenciar Trabajo.

Según los datos de Indec al cuarto trimestre del año pasado, la desocupación en el aglomerado Neuquén-Plottier alcanzó un 5,9% (alrededor de 8.000 personas), mientras que la subocupación se ubicó en 8,9% (13.000 trabajadores). De lo que sucede en las principales ciudades del interior no hay registros desde el 2019.

Soiza detalló que los montos de los planes varían según de qué tipo de asistencia se trate (de Familia, Desarrollo Social o Trabajo), pero que pueden oscilar entre los 4.000 pesos a 9.000. «Dependen de cada situación», señaló. El Potenciar Trabajo está en poco más de 19.000.

El funcionario explicó que algunos programas demandan una contraprestación de trabajo de parte del beneficiario y dio como ejemplo las tareas de limpieza que realiza un grupo sobre la Autovía Norte.

También articulan con las organizaciones a través de cooperativas y la Uocra para lo que llaman trabajo genuino, que consiste en incorporarlos a tareas de albañilería y construcción, con capacitaciones previas.

La CTEP, «perpleja» por los dichos de Cristina

La referente de la CTEP en Neuquén, Soledad Urrutia, se sumó ayer a las críticas por las declaraciones que hizo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el acto por el Día de la Bandera. Afirmó que los miembros de la organización, perteneciente al Movimiento Evita, quedaron «perplejos» frente a sus dichos y defendió el trabajo realizado por los dirigentes barriales durante la pandemia.

«Nos parecieron muy malas sus declaraciones, más aún después de estos dos años donde mantuvimos a miles de familias todos los días, no solamente nosotros sino todas las organizaciones, de izquierda a derecha», sostuvo.

Urrutia planteó que los miembros de las organizaciones sociales «no solo revolvemos ollas», sino que explicó que se organizan en cooperativas para hacer trabajos textiles, de serigrafía y construcción, entre otras tareas. «Nos quedamos bastante perplejos, no lo esperábamos de ella», reconoció.

Las declaraciones de la vicepresidenta respecto de la necesidad de reducir los planes sociales y de que el Estado deje de «tercerizar» el reparto en las organizaciones hirió principalmente a la CTEP por ser parte del Frente de Todos. Sin embargo, también levantó críticas de otros espacios como Barrios de Pie y el Partido Obrero.

En Neuquén, algunos de los movimientos con mayor presencia y articulación de políticas sociales son el Polo Obrero, la CTEP, la Corriente Clasista Combativa, Barrios de Pie y el FOL (Frente de Organizaciones en Lucha).