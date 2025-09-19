Los bancos de Neuquén y Chubut garantizan los fondos para las obras del gasoducto
El acuerdo lo firmaron los gobernadores de la región a comienzos de julio. Ya se concretó el primer desembolso de recursos.
Las obras complementarias del gasoducto cordillerano que permitirán retomar la factibilidad de las conexiones de gas en Chubut, Río Negro y Neuquén tienen garantizados los fondos de las provincias, según ratificaron desde el banco de Neuquén, uno de los financiadores de las tareas.
La entidad neuquina, junto a su par de la provincia de Chubut, financian la culminación de las obras tras un acuerdo firmado a comienzos de julio por los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut) y Alberto Weretilneck (Río Negro).
Los bancos patagónicos -según el acuerdo- aportarán en total 25.000 millones de pesos y la inversión restante -que ascendería a un monto similar- será afrontada por la empresa Camuzzi Gas del Sur.
El primer desembolso de los dos bancos se concretó tras la firma del acuerdo y según el convenio habrá otras dos transferencias de fondos a demanda de la empresa Camuzzi, a medida que avance la obra, según explicó a este diario Gabriel Bosco, presidente del Banco de la Provincia de Neuquén.
El ejecutivo puntualizó que los pagos se concretan a “contra pedido de la empresa” y están a la espera del avance de la obra, que mantiene sus trabajos de acuerdo con el cronograma, para continuar con los aportes garantizados por las provincias patagónicas que llevar solución a miles de familias que esperan la factibilidad para la conexión con la red de gas natural en la región.
Bosco ratificó el compromiso de la entidad financiera y los términos del convenio y destacó la relación que mantienen con la empresa distribuidora de gas en la Patagonia.
La obra beneficiará a 25 localidades cordilleranas que desde julio de 2022 no reciben nuevas factibilidades para la conexión a la red de gas debido a las restricciones del suministro, por la falta de obras complementarias comprometidas por la gestión anterior del gobierno nacional, a través de la empresa Energía Argentina S.A.
