Retomaron la discusión por el Código Procesal de Familia en Neuquén: llegó un primer borrador

La Legislatura retomó hoy el debate por el nuevo Código Procesal de Familia de la provincia de Neuquén. Lo hizo a partir de las 9, en la comisión especial que reunió a representantes de los tres poderes del Estado.

La actividad fue abierta por la vicepresidenta primera de la Cámara, Zulma Reina, el titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gustavo Mazieres, y el presidente de la comisión, el diputado de Comunidad, Ernesto Novoa.

«En principio nos vamos a reunir los lunes, cada una o dos semanas de por medio«, dijo Novoa, al salir del encuentro, ante la consulta de Diario RÍO NEGRO.

La cita, precisó, puso en común la necesidad de avanzar con el proyecto y repasó los aportes recolectados hasta ahora, como los que se recibieron el año pasado cuando el cuerpo recorrió las distintas zonas de la provincia.

Novoa afirmó que «la columna vertebral» de la reforma es la «agilización de los procesos», considerando además que «atrás de cada denuncia hay una persona».

Debate por el Código Procesal de Familia: quiénes participan

La integración del cuerpo incluye dos representantes del Poder Ejecutivo, dos del Poder Judicial, los 35 diputados de la Legislatura, considerados integrantes naturales de la comisión; y dos autoridades designadas por la Cámara.

También abarca al Ministerio Público de la Defensa, la Asociación de Magistrados, el Colegio de Abogados, las universidades con sedes en la región y la Policía de Neuquén, cuya presencia fue calificada como «positiva» por el diputado Gerardo Gutiérrez (MPN), quien estuvo presente en la reunión.

La de este martes fue la primera reunión del año de la subcomisión de Familia, que forma parte de la comisión interpoderes que comenzó a trabajar en 2025, en ese momento, con foco en el nuevo Código Procesal Civil Adversarial.

Gutiérrez explicó que durante el encuentro «se retomó el trabajo iniciado el año pasado» y fue recibido «un primer bosquejo» elaborado por la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, que trabajará como consultora para los miembros de la comisión.

«Fue una presentación para ponernos en contacto y actualizarnos con todo lo que ya se ha hecho hasta ahora«, añadió el legislador.

La comisión se reunirá los lunes, a partir de las 9. Foto: Cecilia Maletti.

Un Código Procesal de Familia «desde cero» en Neuquén

Recordó que la Legislatura también está avanzando con una modernización del Código Contravencional y que la idea es que ambos procesos transcurran «sin que se superpongan».

Novoa dijo que ahora comenzará «un proceso de estudio del material» aportado por Kemelmajer de Carlucci, con el objetivo de poner a consideración el borrador de la especialista y avanzar con las modificaciones que eventualmente se decidan.

El desafío principal, consideró Gutiérrez, es redactar un anteproyecto «desde cero», ya que la provincia no cuenta con un código que sirva como base para avanzar con la reforma.

Entre las principales novedades se incluyó la definición de la etapa prejudicial a cargo de conciliadores, la designación de jueces especializados en violencia intrafamiliar y los principios procesales a considerar.

Una de las propuestas que mencionó el diputado del MPN es la notificación digital de las resoluciones, para que «ya no se dependa exclusivamente del domicilio» de la persona a ser notificada.

El anteproyecto remitido por Kemelmajer de Carlucci, descrita como la encargada de la conducción técnica del proceso, está compuesto por 314 artículos.

Mazieres, quien estuvo presente en representación del TSJ, valoró la continuidad del trabajo de la comisión y remarcó que el camino recorrido «ha sido de construcción colectiva y federal».

Sostuvo, según dichos citados en un comunicado oficial, que el nuevo texto permitirá «contar con un Código Procesal de Familia bien neuquino», reafirmando el compromiso del Poder Judicial de «acompañar el proceso con información técnica».

La diputada Cielubi Obreque (MPN), secretaria de la comisión, dijo que el cuerpo no realizará encuentros en el interior de la provincia «salvo excepciones». Las reuniones serán los lunes, a partir de las 9.