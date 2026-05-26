Scaloni habló sobre la lesión Messi y anticipó posibles sorpresas en la lista del Mundial

Scaloni calmó las aguas al hablar de la lesión de Messi y reveló que podrían haber sorpresas en la convocatoria final. (Foto: Archivo - @Argentina)

A menos de tres semanas para el inicio del Mundial 2026, la preocupación por el estado físico de Lionel Messi creció luego de que abandonara con molestias el último partido de Inter Miami ante Philadelphia Union. Sin embargo, Lionel Scaloni llevó tranquilidad y aseguró que los primeros estudios son alentadores.

«Estábamos viendo el partido acá en el predio y nos dimos cuenta de que pidió el cambio y que no estaba bien», expresó el entrenador en una entrevista con DSports. Luego, agregó: «Las primeras noticias no son tan malas… lógicamente preferiríamos que no le haya pasado nada. Ahora hay que esperar la evolución y los nuevos estudios para confirmar que realmente sea así».

Messi sufrió una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo durante la victoria 6-4 de Inter Miami y encendió las alarmas en la Selección. De todas maneras, desde el club estadounidense remarcaron que no correría riesgo su presencia en la Copa del Mundo.

Scaloni también reconoció que el cuerpo técnico sigue de cerca la situación física de varios futbolistas de cara a la lista definitiva de 26 convocados. «A todos nos hubiera gustado llegar sin problemas físicos, pero no está siendo así», admitió.

Scaloni abrió la puerta para algunas sorpresas

Además, el entrenador dejó abierta la posibilidad de incluir algunas sorpresas en la lista definitiva para el Mundial. En ese sentido, mencionó especialmente a Nicolás Capaldo y Agustín Giay, dos futbolistas que vienen siendo seguidos por el cuerpo técnico.

«Son chicos que pensamos que pueden estar en la lista de 26», aseguró Scaloni sobre ambos jugadores, que aparecen como alternativas para reforzar el lateral derecho, teniendo en cuenta que Nahuel Molina y Gonzalo Montiel llegarían al límite desde lo físico.

Y continuó: «Sin duda, más allá de que sean chicos jóvenes, pensando en el futuro, nosotros todo lo que hacemos es pensando en qué pueden aportaron por si pasara algo después de que esté cerrada la primera lista y hasta el primer partido que tenemos tiempo de poder cambiar», sentenció.

Argentina se medirá con Honduras e Islandia el 6 y 9 de junio, respectivamente, en la preparación para el Mundial. En esos encuentros, lo más probable es que Giay y Capaldo peleen por un lugar en el once inicial, más allá de si integran o no la lista definitiva que deberá presentarse antes del viernes 30. El debut en la Copa del Mundo será el próximo 16 de junio frente a Argelia en Kansas City.