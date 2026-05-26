El Gobierno acelera el debate de nuevas leyes y apunta a avanzar antes del Mundial

Con la presentación en la Cámara de Diputados de los proyectos para regular el lobby y crear el denominado “Súper RIGI”, la Casa Rosada puso en marcha un nuevo paquete legislativo y comenzó a definir la estrategia política para administrar los tiempos de debate en el Congreso, con el inicio del Mundial de fútbol cada vez más cerca.

La semana pasada, el Poder Ejecutivo ya había enviado al Senado los proyectos para derogar la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos y regular los juegos de azar en línea. Ahora, el oficialismo busca avanzar con el tratamiento de esas iniciativas en un contexto donde mantiene control sobre las principales comisiones involucradas.

El oficialismo controla las comisiones clave

El proyecto para regular la gestión de intereses, conocido como “ley de lobby”, será tratado en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Ambas están presididas por dirigentes de La Libertad Avanza: Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio.

En paralelo, el denominado “Súper RIGI”, orientado a incentivar grandes inversiones en sectores energéticos y de la economía del conocimiento mediante beneficios fiscales, tendrá como cabecera a la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Bertie Benegas Lynch. También participarían las comisiones de Industria y Ciencia y Tecnología.

La iniciativa vinculada a la prevención de la ludopatía digital ingresó por el Senado y quedó girada a las comisiones de Legislación General, Salud y Justicia y Asuntos Penales, todas encabezadas por legisladores oficialistas: Nadia Márquez, Ivanna Arrascaeta y Gonzalo Guzmán Coraita.

El Gobierno apuesta a tener mayoría

En la Casa Rosada consideran que los números acompañan especialmente en los proyectos que ingresaron por Diputados. El oficialismo espera repetir alianzas parlamentarias similares a las que permitieron aprobar el primer RIGI incluido dentro de la Ley Bases.

Sin embargo, el escenario aparece más complejo en torno a la regulación del juego online. En 2024, una ley que buscaba restringir la publicidad de apuestas obtuvo media sanción con 139 votos afirmativos, lo que deja dudas sobre el comportamiento de sectores dialoguistas frente a una versión más moderada impulsada ahora por el Gobierno.

Otro de los puntos sensibles será la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal. La norma fue aprobada en 2021 con amplio respaldo político tanto en el Senado como en Diputados, incluso con acompañamiento de legisladores del PRO y de la UCR.

Por eso, en el oficialismo reconocen que no será sencillo para esos espacios justificar un cambio total de postura respecto de una ley que años atrás respaldaron masivamente.

El Mundial podría alterar el ritmo legislativo

El inicio del Mundial, previsto para el 11 de junio, amenaza con generar una desaceleración en la actividad parlamentaria. Aun así, el Gobierno busca evitar un freno total en el funcionamiento de las comisiones y analiza cuáles proyectos acelerar y cuáles postergar hasta después de la competencia.

De concretarse esa estrategia, el Congreso rompería con una tradición histórica: la fuerte reducción de actividad legislativa durante los grandes torneos internacionales de fútbol.

Antes del Mundial, el Senado podría realizar una sesión clave el próximo 4 de junio para tratar pliegos judiciales, un plan de pago a fondos buitre por 171 millones de dólares y el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada.

Con información de N.A