Río Negro aplicó una multa millonaria a Flybondi por cancelaciones de vuelos en Bariloche

Flybondi realiza vuelos diarios a Bariloche y fue sancionada por la Provincia por la afectación de pasajeros ante cancelaciones en Semana Santa. Foto: Archivo

La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro aplicó una multa a la aerolínea Flybondi del orden de los 100 millones de pesos, luego de “constatar innumerables cancelaciones de vuelos” y un “abandono absoluto” de pasajeros en Bariloche.

La aerolínea low cost, que vuela a Bariloche desde 2017, tiene en la actualidad un promedio dos vuelos diarios que arriban y otros dos que parten desde el aeropuerto internacional de Bariloche y en el último tiempo se reiteran cancelaciones y reprogramaciones que afectan a los pasajeros. Por caso, en la programación de este martes en el aeropuerto Teniente Luis Candelaria hay un vuelo cancelado de la compañía y mañana miércoles los dos servicios previstos fueron cancelados.

La empresa, consultada por este diario, respondió que hasta el momento no fue notificada y al hacerlo apelará la decisión. Fuentes de la compañía indicaron que Defensa del Consumidor provincial no es un organismo competente para sancionar a una aerolínea y la autoridad específica en la materia es la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Una imputación que acumula 243 cancelaciones en seis meses

La sanción actual es el resultado de la imputación formulada en abril por el área de Defensa del Consumidor de Río Negro y ahora se dictó la sanción definitiva a la empresa Flybondi Líneas Aéreas S.A. que fue notificada por “incumplimientos graves en sus servicios”.

Según informó la Provincia, la “penalización cierra la investigación de oficio que el organismo provincial inició ante las constantes cancelaciones, suspensiones y reprogramaciones de vuelos ocurridas en el inicio del año”.

Defensa del Consumidor validó el procedimiento mediante una fuerte presencia en el aeropuerto de Bariloche durante Semana Santa y la recolección de informes oficiales. En esas fechas se verificó “de primera mano el estado de desatención de los pasajeros varados”.

A través del informe oficial de Aeropuertos Argentina delegación Bariloche, solicitada por el área provincial, confirmó que Flybondi acumuló un total de 243 cancelaciones de vuelos en los seis meses previos a Semana Santa.

Al graduar el monto de la multa se contempló la gravedad del riesgo social, la reincidencia de la firma y el beneficio económico obtenido al cancelar de manera unilateral sin brindar soluciones inmediatas a los ciudadanos.

Cada afectado debe realizar su denuncia individual

El Gobierno explicó que al ser una causa iniciada de oficio, la multa impuesta tiene un fin correctivo general y no otorga indemnizaciones automáticas. Para que cada usuario pueda cobrar por los daños materiales y las molestias ocasionadas por la aerolínea, es indispensable formalizar una denuncia individual.

Por ese motivo, se convocó a todos los pasajeros afectados a formalizar su denuncia individual ante Defensa del Consumidor para tramitar su resarcimiento económico personal.