Reconoció haber abusado de una niña y fue declarado culpable

Un hombre fue declarado culpable de abusar sexualmente de una niña que pertenecía a su entorno familiar cuando era menor de edad. Así lo resolvió la jueza de Garantías Vanessa Macedo Font, quien respaldó un acuerdo parcial de las partes. Un tribunal colegiado discutirá la pena que le corresponde en una audiencia posterior en Cutral Co.

En una audiencia que se realizó en la oficina judicial de Cutral Co, se avanzó en una causa judicial en la que se investigó los abusos que un hombre cometía con una niña que tenía a su cuidado en la vivienda que compartían.

La jueza de Garantías, Vanessa Macedo Font dirigió la audiencia en la que el fiscal del caso, Federico Cuneo, presentó un acuerdo parcial. La investigación a la que arribó la fiscalía dió cuenta que los hechos ocurrieron de manera reiterada durante el 2016, cuando la víctima era una niña.

En esta línea, el fiscal del caso subrayó que el imputado cometía los abusos en la vivienda en la que residía y aprovechaba los momentos en que se quedaba bajo su cuidado para concretarlos. En la audiencia, el fiscal Cuneo detalló las pruebas reunidas, entre ellas el relato de la víctima, informes psicológicos y pericias que acreditaron graves consecuencias emocionales derivadas de los abusos investigados.

Se informó que la defensa del hombre prestó conformidad al acuerdo y el imputado asumió su responsabilidad por los hechos atribuidos.

La magistrada analizó el planteo de las partes, junto a la evidencia y resolvió avalar el acuerdo. Así fue que declaró al varón responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por haber causado un grave daño a la salud mental de la víctima.

En una audiencia posterior que deberá fijar la oficina judicial de Cutral Co, un tribunal colegiado resolverá qué pena deberá purgar el hombre.