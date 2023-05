Los libertarios reafirmaron la ruptura con Cumplir y no disputarán la intendencia en Cutral Co

El dirigente de Neuquén que encabeza el espacio libertario, Carlos Eguía, anunció que no llevará candidatos a la intendencia para las elecciones municipales dentro de 2 meses en la comarca petrolera. Desconoció el apoyo al candidato de Cumplir en Cutral Co y reiteró la ruptura con el partido que lo postuló a la gobernación en abril.

«No presentamos candidato a intendente en la localidad de Cutral Co para las próximas elecciones», señaló un comunicado oficial de Carlos Eguía. Aseguró que Denis Ferragut, que se presentó a la intendencia de Cutral Co para el 23 de julio por Cumplir «no es candidato por nuestro espacio. Queremos desmentirlo», sostuvo.

La ruptura con Cumplir se produjo cuando la apoderada del partido Brenda Buchiniz buscó sacar de la carrera política en Neuquén capital a quien fue el candidato a intendente, José Luis Artaza, con una impugnación. La Junta Electoral confirmó el ingreso de Artaza al Concejo Deliberante capitalino. Luego la conformación del bloque libertario fue cuestionado por la candidata a concejala Karina Rojo, quien no cuestionó el ingreso de Artaza pero exigió el corrimiento con perspectiva de género.

El último día hábil de la semana pasada no se tenía información sobre la postura de la Junta, que ya comenzó a circular el expediente con la firma del fallo que permitirá el ingreso de Rojo al Concejo de Neuquén o confirmará a Julián Romero, presidente de Cumplir.

En Cutral Co, Cumplir presentó la candidatura de Denis Ferragut, sin colectoras y con lista propia de concejales. «Él será postulante por el partido Cumplir que ya no representa los valores y principios de nuestra fuerza política», aclaró Eguía. Sostuvo que el partido Cumplir, no son libertarios y reafirmó que «los votos que obtengan en Cutral Co, son exclusivos del partido Cumplir, de su apoderada Brenda Buchiniz y su presidente Julián Romero y no del espacio libertario».

A través de un comunicado de prensa, Eguía reafirmó la continuidad del trabajo político para que el candidato a presidente, Javier Milei, llegue a la Casa Rosada. «Estamos abocados a la contienda presidencial. Hemos conformado los grupos de trabajo con los verdaderos militantes y simpatizantes del espacio. Estamos acá porque verdaderamente queremos cambiar la Argentina», señaló en el parte de prensa.

Tras la ruptura de Cumplir -sector de la apoderada Brenda Buchiniz- con el sector de Carlos Eguía, se indicó la posibilidad de que tanto el bloque de la Legislatura como el bloque del Concejo Deliberante de Neuquén lleven otro nombre a partir de que asuman las bancas el 10 de diciembre, que podría ser Libertad Avanza o Fuerza Libertaria.

Mientras Denis Ferragut se presentó como candidato a la intendencia en Cutral Co por Cumplir; el Frente de Izquierda (FITU) lo hizo con la candidata Samantha Herrera; Comunidad (la Alianza que lidera el electo gobernador Rolando Figueroa) lo hizo con Rubén Ceballos y el Frente de «Todos por Cutral Co» con Ramón Rioseco.

Se presentaron 4 alianzas para el 23 de julio, con 17 colectoras en total para el Concejo Deliberante. El MPN no participará de la disputa por la intendencia en Cutral Co.