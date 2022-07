Los policías de Río Negro vuelven a los acampes y reclaman paritarias

Los policías y retirados de la fuerza en Río Negro volvieron hoy a los acampes en reclamo por paritarias. Ayer se dieron a conocer los montos para los uniformados, sin embargo hubo gran descontento y hoy retomaron con las medidas.

En mayo de este año también realizaron varios acampes frente a las unidades regionales por aumentos salariales. Tras un acuerdo con el Gobierno, se reconoció al Consejo de Bienestar Policial para discutir sobre esta temática y otros aspectos de la fuerza.

Desde esta organización que representa a los policías activos y retirados, volvieron hoy con los acampes.

En el caso de Roca se está realizando frente a la Unidad Regional Segunda y en Viedma señalaron que inició afuera del Ministerio de Seguridad y Justicia.

En Viedma el acampe comenzó hoy a las 10. Foto Pablo Leguizamón

Rubén Muñoz, integrante del Consejo indicó que también reclaman que no se respetó el compromiso del Gobierno de no sancionar a quienes participaron de las primeras protestas.

“Rechazamos los sumarios administrativos que le realizaron a 26 compañeras en Viedma que participaron de la protestas el 10 de mayo. Nos enoja porque se firmó un acta de acuerdo con la plana mayor de la policía y la ministra de Seguridad. Ellos se comprometieron a que no iba haber represalias con los compañeros que habían adherido a las medidas”, expresó Muñoz.

También detalló que están reclamando por paritarias para el sector policial.

“El aumento lo consideramos insuficiente, reclamamos que llamen al Consejo a las negociaciones paritarias. No podemos aceptar imposiciones, cuando el resto de los sectores estatales debate en forma democrática el tema salarial, la Policía carece de ello y se impone lo quiere el Gobierno”, explicó.

El referente comentó que mañana se realizarán más acampes en Bariloche, El Bolsón, La Línea Sur y Choele Choel.