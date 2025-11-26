Los políticos de Bariloche se duplicaron el sueldo

En la última sesión del Concejo de Bariloche, por unanimidad los ediles aprobaron un cambio en el esquema salarial para la planta política. Archivo

Los tres poderes del Estado municipal de Bariloche acordaron un cambio en una normativa que lleva 20 años de vigencia para duplicar el sueldo de la planta política por lo que el intendente pasará a cobrar un salario de unos 6,6 millones de pesos, incluyendo el 40% de zona fría.

La modificación de los salarios de la planta política pasó inadvertida en la última sesión del Concejo Deliberante. Fue incluida sobre tablas, no hubo debate y automáticamente obtuvo el voto unánime de los concejales de todos los bloques, según pudo conocer Diario RÍO NEGRO.

La iniciativa fue impulsada por los tres poderes en conjunto y lleva la autoría del presidente del Deliberante, Gerardo Del Río; el titular del Tribunal de Contralor, Estanislao Cazaux; y la asesora letrada municipal, Yanina Sánchez.

Un cambio en el cálculo de los haberes de la planta política

Los salarios de la planta política están atados a los haberes del personal municipal y en cada aumento acordado con el gremio Soyem también llega la modificación al sector, pero lo que ocurrió el jueves en la sesión es que se cambió la proporción del salario del intendente y con esa ecuación quedó subsumida toda la estructura política, desde secretarios a directores del Ejecutivo, concejales, funcionarios del Deliberante y también del Tribunal de Contralor.

La ordenanza 1575/2005, que estaba vigente hasta el momento, establecía que la remuneración del intendente equivalía a tres categorías 24 del escalafón de la planta permanente (la máxima categoría), más los adicionales de zona fría y de ley; y a partir de ahora, con los salarios de noviembre pasa a ser el equivalente a seis básicos de la categoría 24.

En varias ocasiones y con distintas gestiones surgieron quejas por lo bajo -porque es un tema sensible para la comunidad- de que había empleados municipales con salarios mayores al del propio intendente de turno, por la sumatoria de adicionales, antigüedad y diversos conceptos, pero hasta el momento no se habían introducido cambios en la forma de calcular los haberes del sector político.

Casualmente ese tema fue parte de los fundamentos de los tres poderes para impulsar el cambio: «Los salarios de los funcionarios electivos y consecuentemente de la planta política, se han visto significativamente retrasados respecto de empleados de planta permanente».

Cómo quedan los salarios del intendente y concejales

Según pudo conocer RÍO NEGRO el básico de la categoría 24 hoy es de 792.345 pesos, multiplicado por seis, asciende a 4 754.070 pesos, a los que se debe sumar el 40% de zona fría. Por eso, el salario del intendente ascenderá a 6,6 millones de pesos. Otros funcionarios sumarán también el adicional por título universitario.

Según el escalafón, un secretario, un concejal o un vocal del Tribunal de Contralor tiene un salario equivalente al 90% del intendente. De este modo, esos haberes rondarán los 6 millones de pesos a partir de diciembre debido a que la ordenanza ya fue promulgada ayer con la firma de la asesora letrada Yanina Sánchez, que está a cargo del despacho de intendencia por ausencia de Walter Cortés, que se encuentra de viaje en Buenos Aires hasta mañana.

En la misma sesión, los concejales aprobaron una ampliación presupuestaria que presentó el intendente semanas atrás y que entre otros fundamentos tenía la necesidad de habilitar partidas para poder pagar los salarios de los municipales de este mes.